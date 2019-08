Menschen reagieren mit Protesten

Die Organisationen "March For Our Lives" und "Moms on Demand Action", die sich für eine Verschärfung des US-Waffenrechts einsetzt, riefen auf Twitter zu einer spontante Demonstration vor dem Weißen Haus in Washington D.C. auf. Sie fordern wirksame Maßnahmen zur Kontrolle von Schusswaffen in privaten Händen.

Das Massaker in El Paso ist bereits der 291. Amoklauf in den USA in diesem Jahr. Ein Verbund von US-Medienhäusern wie der Nachrichtensender CNN, die New York Times und die Washington Post führen auf der eigens dafür eingerichteten Internetseite "Mass Shooting Tracker" seit dem Jahr 2013 Statistik darüber, wie viele Amokläufe in den USA monatlich passieren.