Mindestens 19 Tote bei Wohnhausbrand in New York

In einem Wohngebäude im New Yorker Stadtbezirk Bronx, nordöstlich von Manhattan, hat sich heute ein schweres Brandunglück ereignet. Laut Einsatzkräften wurden dabei mindestens 19 Menschen getötet. Viele weitere wurden verletzt. Der örtliche Feuerwehrchef spricht von einem der schlimmsten Brände in New Yorks jüngerer Geschichte.

Auch Kinder unter den Opfern

Unter den Todesopfern sind auch neun Kinder, wie der New Yorker Bürgermeister Eric Adams mitteilte. Mindestens 63 Bewohner seien verletzt worden, davon erlitten mindestens 32 schwere Verletzungen, sagte Adams dem Sender CNN. Laut dem Feuerwehrchef der US-Metropole, Daniel Nigro, hätten die meisten Opfer schwere Rauchvergiftungen erlitten. Einige befänden sich in kritischem Zustand.

Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Das Feuer brach am Sonntagvormittag (Ortszeit) in den Twin Park Apartments aus, einem Wohnhaus mit 19. Stockwerken. Rund 200 Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen zu löschen, wie die Feuerwehr bestätigte. Sie hätten "in jedem Stockwerk Opfer mit Herz- und Atemstillstand vorgefunden und sie hinausgetragen", erklärte Nigro. "Das ist beispiellos in unserer Stadt."

Entzündet habe sich das Feuer in einer Maisonettewohnung, die das zweite und dritte Stockwerk umfasst habe, sagte der Feuerwehrchef. Die Einsatzkräfte hätten die Tür zur Wohnung offen vorgefunden. Dies habe offenbar ermöglicht, dass sich das Feuer rasch ausgebreitet habe und der Rauch schnell nach oben gestiegen sei.

Unglücksursache noch ungeklärt

Nigro sprach von einem der schlimmsten Brände der jüngeren Geschichte New Yorks und verglich dessen Schwere mit dem Feuer im Club Happy Land im Jahr 1990 mit 87 Toten. Damals setzte ein Mann das Gebäude in Brand, nachdem er in einen Streit mit seiner Ex-Freundin geraten und aus dem Club geworden worden war.

Ermittler gingen beim Brand in den Twin Park Apartments zunächst nicht von einem Verbrechen aus. Die genaue Unglücksursache ist aber noch unklar. Die Untersuchung dauere weiter an.