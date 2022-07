Mindestens 18 Tote bei Razzia in Favela in Rio de Janeiro

Bei einer Polizeirazzia in einem Armenviertel in Rio de Janeiro sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Bei den Toten handelt es sich laut Militärpolizei vor allem um Bandenmitglieder, auch eine 50 Jahre alte Anwohnerin und ein Beamter wurden getötet. Ziel der Razzia im Complexo do Alemão, der größten Ansammlung von Favelas in der brasilianischen Metropole, war nach Polizeiangaben eine Bande, die sich auf den Diebstahl von Autos und Frachtgut sowie auf Banküberfälle spezialisiert haben soll.

400 schwer bewaffnete Beamte im Einsatz

Die Razzia begann am Donnerstag vor Morgengrauen und dauerte bis zur Mittagszeit an. Fast 400 Beamte waren beteiligt, auch die taktische Polizeieinheit von Rio, wie die Behörden mitteilten. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch vier Helikopter und zehn gepanzerte Fahrzeuge.

Schusswechsel zwischen Kriminellen und Polizisten

In sozialen Medien kursierten Videos, die Schusswechsel zwischen mutmaßlichen Kriminellen und Beamten zeigten. Ein Helikopter der Polizei schwebte in niedriger Flughöhe über kleine Backsteinhäuser hinweg. Rios Polizei hat in der Vergangenheit mit Kampfhubschraubern auf Ziele geschossen, sogar auf dicht besiedelte Wohngebiete. In den jüngsten Videos war zu sehen, wie aus der Favela Schüsse auf einen der Helikopter abgefeuert wurden.

Anwohner protestieren gegen Einsatz

Das lokale Nachrichtenportal Voz da Comunidade zeigte Bewohner, die während der Razzia immer wieder "Wir wollen Frieden!" skandierten und weiße Stoffreste aus ihren Fenstern und an Dächer hängten. Anwohner protestierten und riefen, dass die Polizei das Viertel verlassen solle. "Was die Polizei einen Einsatz nennt, ist ein Massaker", sagte eine Bewohnerin einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Sie und andere seien davon abgehalten worden, Verletzten beizustehen. Sie habe einen Mann gesehen, der zu helfen versucht habe und festgenommen worden sei.

Rios Gouverneur Cláudio Castro, ein Verbündeter des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, verteidigte die Razzia auf Twitter. "Ich werde weiterhin mit all meiner Kraft Verbrechen bekämpfen. Wir werden nicht klein beigeben bei der Mission, Frieden und Sicherheit für das Volk unseres Staates zu gewährleisten", schrieb er. Bolsonaro bedauerte, was passiert sei, beklagte die zunehmende Bandenkriminalität und verglich die Vorkommnisse in den Favelas mit "Cowboy-Filmen", in denen es Verbrechern immer wieder gelinge, wegzulaufen.

Gericht erlaubt Einsätze nur in Ausnahmefällen

Erst vor kurzem hatte der Oberste Gerichtshof in Brasília Polizei-Einsätze in Favelas während der Corona-Pandemie ausgesetzt. Diese sind nur in "absoluten Ausnahmefällen" erlaubt. Der oberste Gerichtshof in Brasília entschied, dass die Regierung von Rio de Janeiro Maßnahmen ergreifen müsse, um die Tödlichkeit von Polizeieinsätzen zu verringern. Im Mai waren bei einem Polizei-Einsatz in dem Armenviertel Vila Cruzeiro in Rio 24 Menschen ums Leben gekommen. Vor mehr als einem Jahr hatten Polizisten beim blutigsten Einsatz in Rios Geschichte in der Favela Jacarezinho sogar mindestens 28 mutmaßliche Mitglieder von Drogenbanden getötet.

Aktivisten beklagen Hinrichtungen

Andere Politiker und Aktivisten kritisierten indes die Strategie im Kampf gegen organisiertes Verbrechen und Gewaltkriminalität. "Genug von dieser völkermörderischen Politik, Gouverneur", so Talíria Petrone, eine Bundesabgeordnete, die den Staat Rio de Janeiro vertritt. Die Sicherheitspolitik sei gescheitert und sorge dafür, dass Bewohner und Polizisten in Massen getötet würden. Menschenrechtsaktivisten erheben immer wieder schwere Vorwürfe gegen die Polizei und sprechen sogar von außergerichtlichen Hinrichtungen von Verdächtigen.

(Mit Material von dpa, ap und afp)