Mindestens 27 Tote bei Hochwasser im Norden der Türkei

Bei schweren Überschwemmungen in der türkischen Schwarzmeer-Region sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. In Bartin wurde eine 80 Jahre alte Frau vermisst. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt, als in Bartin ein Teil einer Brücke einstürzte. Präsident Recep Tayyip Erdogan versprach, jede verfügbare staatliche Unterstützung bereitzustellen.

Hubschrauber retteten Menschen von Dächern

Nach Behördenangaben waren mehr als tausend Rettungskräfte im Einsatz. Hubschrauber retteten Menschen, die sich auf Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten. Mitarbeiter des Roten Halbmonds verteilten Lebensmittel und brachten mehr als 5.000 Betroffene in Studentenwohnheimen unter. Zudem musste ein Krankenhaus mit 45 Patienten evakuiert werden. Teilweise fiel der Strom aus, Mobilfunknetze funktionierten in einigen Orten nicht mehr.

Wassermassen rissen Brücken weg

Seit Dienstag stehen Teile der Provinzen Kastamonu, Bartin und Sinop unter Wasser: Straßen wurden zu reißenden Flüssen, Schlammlawinen begruben Wege unter sich, Brücken wurden weggerissen. Aufnahmen im Fernsehen und Online-Netzwerken zeigten, wie das Wasser in einigen Städten bis auf die Höhe von Straßenschildern stieg. Rettungskräfte berichteten, dass das Wasser teilweise bis zu vier Meter hoch stand und ein mehr als 240 Kilometer langer Landstrich betroffen war. Inzwischen gehen die Wassermassen zurück.