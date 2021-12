Mindestens 13 Verletzte nach Hochhausbrand in Hongkong

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Hongkong sind nach Angaben der Polizei 13 Menschen verletzt worden. Rund 150 Menschen seien auf dem Dach des World Trade Centers gefangen gewesen, bevor der Brand gelöscht werden konnte, teilten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mit.

Evakuierungen und weiträumige Sperrung

Die Feuerwehr war mit zwei Hochleistungspumpen im Einsatz. Mit Leitern und Atemgeräten versuchte sie, zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Der Sender RTHK berichtete unter Berufung auf die Polizei, rund Hundert Menschen seien aus einem Restaurant in die oberste Etage geflüchtet, als das Feuer ausbrach und sich Rauch in dem Gebäude verbreitete. Büroangestellte, Beschäftigte und Käufer eilten aus dem Hochhaus und brachten sich in Sicherheit. Der Bereich um das World Trade Center im vielbesuchten Einkaufsviertel war abgesperrt.

Brandursache noch unklar

Das 39 Stockwerke hohe Gebäude beherbergt Restaurants, Büros und Läden und befindet sich im Geschäfts- und Einkaufsviertel Causeway Bay der chinesischen Metropole. Der Brand sei um die Mittagszeit in einem Hauswirtschaftsraum auf einer unteren Ebene des Einkaufszentrums in dem Gebäude ausgebrochen, berichteten mehrere Medien. Die Ursache war zunächst unklar. "Das Feuer wurde um 16.30 Uhr (Ortszeit) gelöscht", teilte die Feuerwehr mit.