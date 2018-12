Mindestens 13 Tote bei Unglück in tschechischem Bergwerk

Am Donnerstagnachmittag kam es in dem Steinkohlebergwerk in der tschechischen Kleinstadt Karviná zu einer sogenannten Schlagwetter-Explosion, also einer Explosion mit Methangas. Fast alle der 13 Toten sind Polen, zwei sind Tschechen.

Mindestens zehn Menschen verletzt

Der Sprecher der Betreiberfirma OKD, Ivo Celechovsky, sagte, dass sich die Explosion in einer Tiefe von 800 Metern ereignete. Zehn weitere Menschen seien durch die Explosion verletzt worden. Nach Angaben des tschechischen Senders Česká televize ist ein Bergmann in einem "kritischen Zustand" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er hat schwere Verbrennungen erlitten. Zwei weitere Bergleute seien im Krankenhaus. Die anderen sieben Verletzten seien stabil.

Steinkohle wird in Tschechien ganz im Osten des Landes an der Grenze zu Polen abgebaut. Die Betreiberfirma OKD betreibt zwei von drei Minen in Tschechien. Seit 1968 wird in Karviná Steinkohle abgebaut.

Ministerpräsidenten von Polen und Tschechien bekunden ihre Trauer

Sowohl der tschechische Premier Andrej Babiš, wie auch sein polnischer Kollege Mateusz Morawiecki bekundeten auf Twitter ihre Trauer und ihr Mitgefühl für die Hinterbliebenen. Beide Staatschefs wollen sich auf den Weg nach Karviná machen. Der Ort liegt rund 300 Kilometer östlich der tschechischen Hauptstadt Prag.