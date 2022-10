Artikel mit Audio-Inhalten

> Mindestens 129 Tote nach Panik bei Fußballspiel in Indonesien

Bei Ausschreitungen nach einem Fußball-Spiel in Indonesien sind mindestens 129 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 180 Menschen liegen verletzt in Kliniken. Es ist eines der größten Stadion-Unglücke in der Geschichte des Fußballs weltweit.