vor etwa einer Stunde

Millionenschwer: Der teuerste Thunfisch der Welt

Nirgendwo sonst wird so viel Roter Thunfisch gegessen wie in Japan. Und nirgendwo sonst wird so viel dafür bezahlt. Bei der Neujahrsauktion auf dem Tokioter Toyosu-Fischmarkt war es diesmal mehr denn je.