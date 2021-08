Millionäre: Bitte besteuert uns endlich!

Die Hälfte des Einkommens abgeben – und trotzdem wohlhabend sein. Wer kann das schon? "Ohne Probleme könnte ich das. Das tut mir nicht weh", sagt Stefanie Bremer. Sie ist Millionärin. Ihre Geschichte ist keine klassische Selfmade-Story. Bremer hat ihr Vermögen geerbt – und das empfindet sie als ungerecht: "Ich habe dafür nichts getan. Ich hatte einfach nur Glück in der Geburtenlotterie."

Appell an die Politik: #taxmenow

Stefanie Bremer, 31 Jahre alt, langes, dunkelblondes Haar, könnte auch Müller oder Maier heißen, sie tritt in der Öffentlichkeit unter einem Pseudonym auf. Nicht, weil sie nicht persönlich für ihre Haltung einsteht, sagt sie, sondern um ihre Familie zu schützen. Dennoch sucht sie die Öffentlichkeit, denn durch die Pandemie sei noch einmal offensichtlich geworden, wie ungleich Vermögen verteilt sind, auch und gerade hierzulande.

Ihr Ziel: Vermögende wie sie selbst müssen endlich stärker besteuert werden. Die dazugehörige Initiative heißt „taxmenow“. 42 Millionärinnen und Millionäre aus Deutschland und Österreich haben sich den Zielen inzwischen angeschlossen, 16 mit vollem Namen.

Wiedereinführung der Vermögenssteuer

Sie fordern unter anderem eine Vermögenssteuer für Millionen- und Milliardenvermögen, weniger Ausnahmen und Sonderregelungen bei Betriebsvermögen, Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie progressive Steuern bei Kapitalerträgen statt der 25 Prozent, die alle gleichermaßen auf Kapitalerträge bezahlen müssen. Sie erhält für diese Forderungen viel Zuspruch und Unterstützung von Menschen aus allen Einkommensbereichen, aber auch Kritik von Vermögenden. Die Argumente sind dabei meist sehr ähnlich: Die Wirtschaft wird durch höhere Steuern zerstört, der Staat kann mit Geld ohnehin nicht umgehen. Bremer hält dagegen, möchte, dass das Geld in einem demokratischen Prozess verteilt wird, nicht nach Gutdünken von Millionären. Von hochrangigen Politikern wurde sie bisher noch nicht kontaktiert.

Mehrheit für stärkere Besteuerung von höheren Einkommen

"In Deutschland wird die Oberschicht zu wenig besteuert", sagt Lisa Windsteiger, Ökonomin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen. Anders sei die Situation in der oberen Mittelschicht: Sie müsse sehr viele Abgaben leisten. In der Bevölkerung ist inzwischen eine Mehrheit dafür, dass Menschen mit höherem Einkommen mehr Steuern bezahlen. Das ergab Anfang August eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des ARD-Politikmagazins Kontraste.

Wirklich umverteilen lasse sich aber nicht durch die Einkommenssteuer, betont Windsteiger, da reiche Menschen nicht immer für ihr Vermögen arbeiten müssen oder gearbeitet haben. Besser sei eine Vermögenssteuer oder eine Reform bei der Erbschaftssteuer, "wobei die Vermögenssteuer durch eine kleine, regelmäßige Abgabe wirtschaftlich effizienter wäre." Die Vermögenssteuer ist in Deutschland seit 1997 ausgesetzt.

Bremer: aktuelle Steuersituation "stark demokratiegefährdend"

"Ideal wäre natürlich eine globale Besteuerung von Vermögen", ergänzt Bremer. Bis es soweit sei, bestehe natürlich die Gefahr, dass Vermögende auswandern. Gleichzeitig seien sich beispielsweise viele vermögende Unternehmer in Deutschland sehr bewusst, dass sie auf gute Fachkräfte und Straßen zurückgreifen können, weil vor allem der Staat für Bildung und Straßen bezahlt hat.

Das aktuelle Steuersystem in Deutschland lasse es zu, dass ein großer Teil der Bevölkerung es nicht mehr schaffe, Vermögen aufzubauen. Die Millionärin Stefanie Bremer nennt diese Situation "stark demokratiegefährdend" und glaubt: "Das erzeugt extrem viel Ressentiment." Vermögende Menschen wie sie hätten allein durch ihre Ressourcen eine größere Chance, Macht auszuüben und politische Entscheidungen zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen.

In rund fünf Wochen ist Bundestagswahl. Wie hoch sind die Chancen, dass Vermögen nach der Wahl gerechter verteilt werden? Stefanie Bremer seufzt, denkt lange nach und sagt dann: "Es gab noch nie einen Moment, in dem es größere Chancen gab, dass sich wirklich etwas ändert."