Militärparade in Russland: 14.000 Soldaten ohne Mundschutz

Mit dem "Tag des Sieges" feiern Russland und andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion am 9. Mai traditionell den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg - seit 2005 auch wieder mit Militärparaden auf dem Roten Platz in Moskau.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung zunächst nicht statt, nun ließ Präsident Wladimir Putin sie nachholen. Rund 14.000 Soldaten marschierten ohne Schutzmasken dicht an dicht über den Roten Platz. Mehr als 230 Militärfahrzeuge begleiteten sie - von wieder aufgemöbelten Weltkriegpanzern des Typs T-34 bis zu Startfahrzeugen für die Internkontinental-Rakete Topol. Das martialische Schauspiel vervollständigten Hubschrauber, Bomber und Kampfflugzeuge, die am Himmel Rauchwolken in den Farben der russischen Flagge hinterließen.

Putin würdigt die Verdienste der Sowjetarmee

Präsident Wladimir Putin feierte die Rote Armee als Weltenretterin im Zweiten Weltkrieg. "Es ist nicht möglich, sich vorzustellen, was mit der Welt passiert wäre, wenn die Rote Armee sie nicht verteidigt hätte", sagte Putin. Das Volk der Sowjetunion habe einen nicht wieder gut zumachenden Preis für die Freiheit Europas gezahlt, sagte der Präsident mit Blick auf die 27 Millionen Todesopfer, die die Sowjetunion im Krieg gezählt hatte.

Dass die Parade trotz weiterhin steigender Corona-Infektionszahlen in Russland abgehalten wurde, sorgte bei Oppositionsvertretern für Kritik. Sie warfen der Regierung vor, sich die patriotische Stimmung nach der Militärparade bei der Abstimmung über die Verfassungsänderungen am 1. Juli zunutze machen zu wollen. Die Änderungen würden den Weg für Putins erneute Präsidentschaftskandidatur freimachen und ihm zwei weitere Amtszeiten erlauben.

Keine Masken auf der Ehrentribüne

Präsident Putin trug, genauso wie die Soldaten, keinen Mund-Nasen-Schutz. Und auch die Vertreter anderer Staaten taten es ihm gleich, darunter Gäste aus China, Indien, Serbien und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Deutschlands Botschafter - in Vertretung für Bundeskanzlerin Merkel - war einer der wenigen mit Maske.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuvor vor der Gefahr von Massenveranstaltung gewarnt. Immerhin mussten sich alle Teilnehmer der Parade Corona-Tests unterziehen, die Weltkriegsveteranen waren vorher sogar extra in Quarantäne geschickt. Außerdem fielen die üblichen Massenaufzüge, in denen Angehörige die Bilder Gefallener durch die Straßen tragen aus.

Angebot zum Dialog

Putin nutzte die Parade aber auch, um Botschaften an andere Staaten zu senden. So bot er in seiner Rede der internationalen Gemeinschaft an, an einem System für die weltweite Sicherheit zu arbeiten. Es sei wichtig, die Freundschaft und das Vertrauen zwischen den Völkern zu stärken, sagte er. Russland sei offen für einen Dialog.