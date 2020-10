Militärischer Abschirmdienst: MAD bekommt eine Chefin

Martina Rosenberg wird neue Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr. Darüber hat das Bundesverteidigungsministerium im Verteidigungsausschuss des Bundestages informiert. Sie wird Nachfolgerin von Christof Gramm, den Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der vergangenen Woche in den Ruhestand versetzt hatte.

Rosenberg ist Juristin und war bisher Bundeswehrdiszplinaranwältin. Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr.

Kampf gegen Rechtsextremismus eine von Rosenbergs Aufgaben

Die neue Präsidentin steht vor großen Herausforderungen, vor allem bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Der MAD geht aktuell über 700 rechtsextremistischen Verdachtsfällen nach, darunter gut zwei Dutzend innerhalb des Kommando Spezialkräfte (KSK). Der Eliteverband ist aufgrund von auffällig vielen Verdachtsfällen seit geraumer Zeit besonders im Fokus. Dabei steht der Verdacht im Raum, dass sich innerhalb des KSK ein rechtsextremes Netzwerk gebildet haben könnte.

Im Mai waren auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten im sächsischen Collm Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden worden. Nach wie vor ist unklar, warum sie auf dem Grundstück vergraben waren. Für den MAD war der Fund ein großer Erfolg. Dieser wurde jedoch dadurch überschattet, dass ein leitender Mitarbeiter des MAD Fotos von der Durchsuchung in Collm an einen KSK-Soldaten weitergab, der sie wiederum mit anderen Soldaten des Verbandes teilte. Der Oberstleutnant des MAD wurde suspendiert.

Kein Vertrauen mehr in Gramm

Der scheidende MAD-Präsident Christof Gramm selbst hatte zwar über Parteigrenzen hinweg einen guten Ruf, wirkte in vertraulichen Runden jedoch zuletzt überfordert, heißt es in Sicherheitskreisen. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer habe ihm nicht mehr zugetraut, die Herausforderungen zu bewältigen, vor denen der MAD intern und bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus stehe, heißt es.

Gramms Nachfolgerin Martina Rosenberg war im Mai 2018 zur Bundeswehrdisziplinaranwältin ernannt worden. In dieser Funktion leitete sie eine Dienststelle mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und war direkt der Bundesverteidigungsministerin unterstellt. Die Bundeswehrdisziplinaranwältin hat ihren Sitz am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und ist zuständig für alle Berufungsverfahren bei Dienstvergehen von Soldatinnen und Soldaten.

Davor war Rosenberg unter anderem Referatsleiterin für Beamtenrecht und Gleichstellung, sowie im Parlaments- und Kabinettsreferat des Bundesverteidigungsministeriums tätig gewesen. Als neue Präsidentin des MAD wird Rosenberg nun in Köln arbeiten.