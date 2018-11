26.11.2018, 13:11 Uhr

Militärhubschrauber stürzt in Istanbul in Wohngebiet

In Istanbul ist heute Morgen ein Militärhubschrauber in ein Wohngebiet gestürzt. Vier der fünf Soldaten an Bord kamen ums Leben, einer überlebte. Am Boden wurde offenbar niemand verletzt. Die Absturzursache ist unklar.