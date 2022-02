Militärexperte: "Wir stehen nicht vor einem Atomkrieg"

Carlo Masala, Militärexperte an der Universität der Bundeswehr in München, glaubt aktuell nicht an eine atomar geführte Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen. "Wir stehen nicht vor einem Atomkrieg, das muss man sehr deutlich sagen", so Masala im ARD-Brennpunkt am Sonntagabend.

Alarmbereitschaft gegen Westen gerichtet

Die erhöhte Alarmbereitschaft der russischen strategischen Kräfte sei aber durchaus gegen den Westen gerichtet, vor allem gegen die immer stärker werdende politische, ökonomische, aber auch militärische Unterstützung, die der Westen den ukrainischen Streitkräften zuteil werden lässt. "Das ist Putins Signal an den Westen: 'Haltet Euch aus diesen Konflikt raus'", so Masala.

Masala: Aktuell Stufe zwei von vier Eskalationsstufen

Das russische System habe vier Eskalationsstufen. "Wir befinden uns auf Stufe zwei: erhöhte Alarmbereitschaft", schätzt Masala die Situation ein. Das sei noch weit entfernt von einer konkreten Drohkulisse, bei der man befürchten muss, dass Nuklearwaffen abgefeuert werden. "Erhöhte Alarmbereitschaft hatten wir bereits 2014 bei der Annexion der Krim. Es ist eine Warnung, aber noch keine nukleare Eskalation", so Masala.