Militärexperte sieht "blutiges Patt" in der Ukraine

Seit genau einem Monat wehrt sich die Ukraine gegen den Russischen Angriffskrieg. Aus dem Westen bekommt sie dabei Hilfe in Form von Geld, Versorgungsgütern, aber auch militärischem Gerät und defensiven Waffen zur Verteidigung. Außerdem haben die Staaten der EU, die USA und andere westliche Länder Sanktionen gegen Russland verhängt. Ob diese wirken und wie lange der Krieg noch dauert hat das BR24 Thema des Tages den Militärökonomen Marcus Keupp von der ETH Zürich gefragt.

"Russische Rüstungsindustrie ist autark"

Ein Importstopp für russisches Öl- und Gas würde nach Ansicht von Militärökonom Marcus Keupp den Verlauf des Krieges gegen die Ukraine nicht beeinflussen. Im BR24 Thema des Tages sagte er, ein solcher Boykott sei ein ehrenwerter Gedanke - aber: "Aufgrund westlicher Boykotte wird der Krieg sicherlich nicht aufhören." Die russische Rüstungsindustrie sei autark, sagt Keupp. "Und selbst wenn Russland überhaupt kein Öl und Gas mehr exportieren würde, hätten sie genügend Eigenförderung, um diesen Krieg weiterzuführen."

Nur noch Rubel für russisches Gas

Gestern hatte Russlands Präsident Putin die EU mit einer neuen Botschaft aufgeschreckt: Russisches Gas darf künftig nur noch in Rubel bezahlt werden - und nicht mehr in Euro oder Dollar. Die große Sorge, insbesondere in Deutschland, ist nun, dass man durch die hohe Energieabhängigkeit von Russland quasi dazu gezwungen ist, den russischen Krieg durch Rubelzahlungen zu finanzieren. Doch dem sei nicht so, "das russische Militär, also weder die russische Rüstungsindustrie noch die Truppenlogistik, ist angewiesen auf ausländische Deviseneinnahmen", so Keupp. "Man muss das mehr verstehen als verbale Intervention, um kurzfristig den Rubelkurs zu stützen", fügte er hinzu.

Kein baldiges Kriegsende, sondern "blutiges Patt"

Ein baldiges Ende des Krieges sieht Keupp allerdings nicht, sondern vielmehr "ein blutiges Patt". "Keine der beiden Seiten kann aufgeben oder nachgeben. Putin kann seine Truppen nicht abziehen, das wäre sein politischer Selbstmord", erklärt Militärexperte Keupp. "Und die Ukraine muss den Krieg natürlich weiter in die Länge ziehen - mit jedem Tag, den sie ihn taktisch weiter führen kann, verschiebt sich das Gewicht auf ihre Seite."