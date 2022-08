Militärexperte Masala zu Ukraine: "Noch keine große Offensive"

Der renommierte Militärexperte der Universität der Bundeswehr in München, der Politikwissenschaftler Carlo Masala, ist noch zurückhaltend bei der Bewertung der möglichen Gegenoffensive der Ukraine an der südlichen Front rund um die wichtige Stadt Cherson.

Eher die "Vorbereitung einer Offensive"

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Masala: "Wir haben eine sehr, sehr unklare Lage. Ich würde noch nicht von einer großen Gegenoffensive sprechen. Ich würde - wenn überhaupt - von der Vorbereitung einer Gegenoffensive sprechen."

Die Lage sei "unübersichtlich", so Masala. Man bekomme kaum Informationen, "die wirklich neutral verifizierbar sind". Es sei "klar, dass gestern ukrainische Artillerie Stellungen der Russen angegriffen hat" und "dass eine Verteidigungslinie der Russen gefallen ist". Unklar sei aber, "ob dieser Stoß wirklich der Stadt Cherson gilt und wieweit die Ukraine jetzt in der Lage ist, ich sage jetzt mal, mit Verbänden in diese Stadt vorzudringen".

Einnahme von Cherson wäre "symbolisch wichtig"

Der Militärexperte machte die strategische Bedeutung einer möglichen Offensive in der Region nahe der russisch annektierten Krim klar: "Zum einen wäre die Einnahme von Cherson symbolisch wichtig, weil es die erste administrative Hauptstadt eines Oblastes ist (Oblast ist die Bezeichnung eines größeren Verwaltungsbezirks, Anm. d. Red.), die Russland eingenommen hat. Die würde dann zurückerobert werden. Das zweite ist: Es wäre eine russische Niederlage, wo die russische Führung Probleme hätte, die in Russland zu verschweigen."

Kampf um ein "Druckinstrument" gegen die Russen

Aber auch militärisch hätte ein Erfolg der Ukraine in Cherson nach den Worten Masalas eine starke Bedeutung: "Wenn sie über Cherson die Kontrolle haben, haben sie auch die Kontrolle über die Frischwasserzufuhr zur Krim. Das heißt also ein Druckinstrument, um die Russen auch auf der Krim noch weiter unter Druck zu setzen."

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehrere russische Linien bei Cherson durchbrochen. Präsident Selenskyj sprach in seiner nächtlichen Videobotschaft nicht direkt von einer Gegenoffensive. Er sagte aber, wenn die russischen Soldaten überleben wollten, sei es Zeit, "nach Hause zu gehen". Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe ukrainische Angriffe im Gebiet Cherson gegeben, diese seien aber gescheitert.