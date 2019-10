Militäreinsatz in Nordsyrien: Türkei hält Offensive für rechtens

Juncker fordert Stopp

Das sehen nicht alle so. Unter anderem hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gefordert, die Türkei soll ihren Einmarsch sofort stoppen. Bundesaußenminister Heiko Maas warnt vor einer humanitären Katastrophe. Cavusoglu will bald mit ihm telefonieren. Mit seinem iranischen und russischen Kollegen habe er bereits gesprochen. Syrien verurteilt die Offensive.

"Ein sehr historischer Tag"

Es ist die größte seit mehr als 40 Jahren. Knapp 500 Kilometer lang und 30 Kilometer tief ist der Streifen, in dem die Türkei die Sicherheitszone einrichten will. Der Militärstratege Hakan Akbas spricht im türkischen Fernsehen von einem "sehr historischen Tag" für die Türkei. "Insbesondere in den letzten zwei Jahren zeichnete sich die Einrichtung einer Sicherheitszone als eines der wichtigsten geostrategischen Ziele für die Türkei im Nahen Osten ab. Ein sehr bedeutender Schritt."

Auch die größte türkische Oppositionspartei CHP steht hinter der Militäraktion. Der neue populäre Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu schreibt auf Twitter, er bete für die Soldaten.