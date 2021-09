Militär in Guinea putscht gegen Regierung

Heftige Schusswechsel ereigneten sich am Sonntag in der Hauptstadt Conakry im westafrikanischen Guinea. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. In sozialen Medien kursieren Videos. Auf ihnen zusehen: Größtenteils schwer bewaffnete und teilweise vermummte Militärs - sowie der 83-jährigen Präsident Condé, der in einem bunten Hemd und Jeans auf einem Sofa sitzt. Auf die Frage, ob er gefoltert worden sei, schweigt der Präsident.

Ein Sprecher der Militärgruppe mit großer schwarzer Sonnenbrille erklärt: "Nachdem wir den Präsidenten der Republik festgenommen haben haben, haben wir beschlossen, die derzeitige Verfassung und Institutionen aufzulösen. Wir haben außerdem beschlossen, die Regierung aufzulösen und die Land- und Luftgrenzen zu schließen."

System soll ersetzt werden

Ihr Eingreifen erklärten die Militärs mit dem Missmanagement der Regierung und kritisierten eine Instrumentalisierung der Justiz sowie Armut und die grassierenden Korruption. So sei die Personalisierung der Politik, des politischen Lebens vorbei. Sie würden die Politik nicht mehr einem Mann anvertrauen, sie werden sie dem Volk anvertrauen. Nur dafür seien sie gekommen, denn es sei die Pflicht eines Soldaten, das Land zu retten. Das einzige, was sie motiviere, sei das: "Wir werden ein System einrichten, das es nicht gibt, und wir müssen dieses System alle gemeinsam aufbauen."