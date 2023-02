Militär-Experte: Putins Ukraine-Strategie "hart am Selbstmord"

Am 24. Februar 2022 hat Russland den Überfall auf die Ukraine begonnen. Militärökonom Marcus Keupp von der Militärakademie der ETH Zürich beobachtet seitdem diesen Krieg. Es überrasche ihn immer noch, wie die russische Armee agiert. Die Gefahr einer Offensive sieht er nicht, wohl aber, wie sehr Menschen, die den Stopp von Waffenlieferungen fordern, auf russische Propaganda-Narrative hereinfallen. Für das neue "Possoch klärt" (Video unten) hat BR24 mit Keupp gesprochen.

BR24: Russlands Truppen sollen eine Großoffensive planen bzw. sind schon dabei, sie zu starten. Steht eine Eskalation des Ukraine-Kriegs bevor?

Marcus Keupp: Das, was die Russen bisher abliefern, sieht nicht nach Eskalation aus, auch nicht nach der Großoffensive, die die Medien in den letzten Wochen versucht haben, herbeizureden. Ich sage: Man soll doch bitte auf die tatsächlichen, nüchternen Fakten schauen, was tatsächlich an der Front passiert. Und wenn wir zum Beispiel nach Wuhledar schauen, da haben wir ja die letzten fünf Tage gemerkt, wie es aussieht mit den russischen Offensivkapazitäten: Es war ein Desaster.

Die Russen haben insgesamt fast eine Brigade verloren, und wenn das alles ist, was jetzt die glorreiche russische Armee mit ihren angeblich unendlichen Reserven zu bieten hat, dann möchte ich doch raten, ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag zu legen.

"Unfähig und taktisch dumm"

BR24: Also auch der Jahrestag am 24. Februar stellt kein bedeutendes Datum für russische Schlachtzüge dar?

Keupp: Das erinnert mich an die damaligen Diskussionen zum Siegestag [am 9. Mai; Anm. d. Red.], wo jeder gesagt hat, jetzt wird Putin die Generalmobilisierung ausrufen und so weiter. Es sind vielleicht mehr westliche Erwartungshaltungen, die da in die Person Putin hineinprojiziert werden.

Die westlichen Kommentatoren, ich eingeschlossen, sind immer wieder überrascht, wie unfähig und auch wie taktisch dumm diese Armee vorgeht und ihre Ressourcen verschleudert.

BR24: Unsere nächste Frage wäre tatsächlich zur russischen Großoffensive gewesen, aber das ist anscheinend hinfällig …

Keupp: Ja, solche Storys, die sind halt plakativ und sie machen dem Publikum vielleicht auch Angst, also dieses Gruseln. Und das führt dann zu Clickbait. Und dann klicken die Leute drauf, und so verbreiten sich diese Geschichten. Aber wenn wir das jetzt mal anschauen: Offensive heißt, sie müssten massiv Material und Personal zusammenziehen, das heißt also, erst mal hinter der Front Reserven bilden und diese dann so ausstatten, dass sie tatsächlich in einem geschlossenen Verband mit großer Geschwindigkeit vorstoßen können auf einem langen Frontabschnitt und so die Front durchbrechen. Das wäre eigentlich die klassische, mechanisierte Kampfführung des Zweiten Weltkriegs.

Solange die Russen dazu auch logistisch gar nicht in der Lage sind, glaube ich das nicht, dieses Gerede von der Großoffensive. Abgesehen davon würde man diese Truppen- und Menschenkonzentration natürlich auch sehen auf den Satelliten oder die Drohnen würden das sehr schnell übermitteln. Es wären ja Hunderte oder sogar Tausende von Fahrzeugen, die man zunächst einmal versammeln würde. Genau das passiert nicht.

Wenn Sie die Videos anschauen aus Wuhledar zum Beispiel. Was sehen Sie dann? Da sehen Sie einzelne, schlecht ausgebildete Tank-Crews. Die ersten fahren den Panzer ins Minenfeld, die zweiten fahren hinterher, fahren ihn auch ins Minenfeld. Die dritten machen es genauso. Das zeigt zunächst mal, dass da keine Ablauflinie vorhanden ist, keine Koordination der Kräfte und vor allem, dass die Crews schlecht ausgebildet sind. Sonst würden die sowas nicht machen.

Und wenn ich so etwas sehe und versuche, das hochzurechnen auf große Verbände, also Tausende von Menschen, die mit ihren Fahrzeugen zusammenwirken müssen, um einen Front-Durchbruch zu erzielen. Da muss ich ehrlich sagen: Sorry, wenn das das Leistungsniveau ist, dann bin ich not convinced. Also, da muss dann schon ein bisschen mehr kommen, damit ich das Gerede von der angeblichen Großoffensive glauben kann.

Im Video: Ein Jahr Krieg in der Ukraine – Wann endet der Krieg? Possoch klärt!