Mildes Wetter: Wandern statt Skifahren zum Ferienende

Grüne Wiesen Anfang Januar - nicht nur im Flachland, selbst in den Bergen gibt es kaum weiße Flächen und wenn, dann handelt es sich um kleine, künstlich beschneite Korridore auf weitläufigen Skipisten. Das milde Wetter der vergangenen Tage hat vielen Wintersportlern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum Ende der Weihnachtsferien in Bayern sind eher Wanderausflüge angesagt.

Schneefallgrenze in Bayern soll in den kommenden Tagen sinken

Erst ab Montag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Freistaat niedrigere Temperaturen von maximal vier bis zehn Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag könne es mancherorts sogar schneien: Die Schneefallgrenze sinke auf 700 bis 400 Meter.

Durchwachsenes Wetter in Deutschland zum Schulbeginn

Erst einmal wird es aber windig. Der Wetterdienst warnt vor Sturmböen auf den Berggipfeln. Auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt kann es in der Nacht zum Sonntag sogar zu orkanartigen Böen kommen. Zudem seien lokal Frost und Nebel zu erwarten.

Am Sonntag wird es in ganz Deutschland tagsüber wolkig und regnerisch, bevor sich das Wetter Richtung Westen auflockert. Im Osten und Süden spitzt sogar mancherorts die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis 13 Grad. Dazu weht ein im Südosten schwacher und sonst noch auflebender, böiger Wind, so der DWD.

In der Nacht auf Montag wird es dann im Nordosten überwiegend trocken. Der böige Wind bleibt aber erhalten und kann im Bergland auch durchaus stärker ausfallen. Die Temperaturen sinken etwas - auf zwischen sieben Grad und minus ein Grad.

Bis Dienstag: Sonne-Wolken-Regen-Mix und milde Temperaturen

Am Montag werden erneut viele Wolken und gebietsweise Regen erwartet, der im Bergland eben in Schnee übergeht. Im Süden sind zudem kurze Gewitter möglich. Der Wind lebt vor allem in der Südwesthälfte stark auf und in Hochlagen kommt es zu Sturmböen.

In der Nacht auf Dienstag kühlen die Temperaturen dann auf bis zu null Grad ab und im höheren Bergland werden teils leichter Frost und Glätte erwartet. Am Tag lassen die Niederschläge nach - auch mit dem Schneefall an den Alpen ist dann Schluss.

Skigebiete brauchen dringend Wetterwechsel

Wegen der außergewöhnlich milden Temperaturen und des damit verbundenen Schneemangels haben Bayerns Skigebiete ihren Betrieb bereits stark einschränken müssen. Das bei Ortsansässigen und Münchnern gleichermaßen beliebte Skigebiet am Brauneck in Lenggries schloss am Donnerstagabend seine letzte bislang noch befahrbare Piste. Am wegen seiner Lage auf 1.100 Meter Meereshöhe eigentlich als schneesicher geltenden Spitzingsee im Landkreis Miesbach waren am Freitag lediglich zwei der zehn Pisten geöffnet.

Besser ist die Situation am Sudelfeld oberhalb von Bayrischzell, wo dank Kunstschnees für den Freitag 15 der 27 Pisten als befahrbar gemeldet waren. Auch im Garmischer "Classic"-Skigebiet und am Nebelhorn in Oberstdorf läuft der Betrieb auf mehreren Pisten.

Oftmals nicht mal mehr Kunstschnee möglich

Am Brauneck ebenso wie am Spitzingsee beschneien die örtlichen Seilbahnen viele Pisten mit Kunstschnee. Doch sind die Temperaturen zu hoch, nützt auch eine Schneekanone nichts. Die Kunstschnee-Unterlage ist in den vergangenen zwei Wochen dahingeschmolzen.

Dass ein Skigebiet im Januar den Betrieb komplett wieder einstellen muss, ist außergewöhnlich. Eine ähnliche Situation hatte es zuletzt vor sieben Jahren gegeben, als sich der Saisonstart wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen sehr verzögerte: "Weihnachten 2015 hatten wir tatsächlich nahezu das gleiche Phänomen", sagte Antonia Asenstorfer, Sprecherin der "Alpen Plus"-Gebiete, zu denen sowohl das Brauneck als auch der Spitzingsee gehören. "Wir hatten damals in den Weihnachtsferien bei der Taubensteinbahn am Spitzingsee den Sommerbetrieb wieder aufgenommen."