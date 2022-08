Milde Urteile im Prozess gegen Neonazi-Netzwerk "Blood & Honour"

Im Prozess gegen Mitglieder des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour" sind die Urteile gefallen. Das Verfahren gegen zwei der Beschuldigten war schon kurz vor bzw. noch während des Prozesses gegen Geldauflagen eingestellt worden. Die verbliebenen neun Angeklagten kamen jetzt mit Bewährungs- und Geldstrafen davon. Grundlage dafür war ein Deal der Generalstaatsanwaltschaft München mit der Verteidigung, der den Angeklagten gegen Geständnisse Strafnachlässe zusicherte.

Der Strafsenat übernahm den Deal weitgehend und verurteilte die neun Männer wegen Verstößen gegen das Vereinigungsverbot, Volksverhetzung, das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen sowie dem Besitz von Munition und Pyrotechnik. Während die Rädelsführer Haftstrafen von bis zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung sowie Geldauflagen von bis zu 3.000 Euro erhielten, wurden die einfachen Mitglieder nur zu Geldstrafen zwischen 80 und 160 Tagessätzen verurteilt. Die Angeklagten müssen zudem die Kosten des Verfahrens tragen.

Bundesweite Razzia im Dezember 2018

Nach Überzeugung der Richter haben die Angeklagten das Netzwerk "Blood & Honour", das nach dem Motto der Hitler-Jugend benannt ist und in Deutschland im Jahr 2000 vom Bundesinnenministerium verboten wurde, ab dem Jahr 2016 weitergeführt – als Unterstützer, Mitglieder, aber auch als sogenannte Sektionschefs für Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Mitteldeutschland sowie als Divisionschef Deutschland. Die Organisation sei als Nachfolgeorganisation für den Nationalsozialismus des sogenannten Dritten Reiches gedacht gewesen, so der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann.

Allerdings war das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz schon früh auf ihre Aktivitäten aufmerksam geworden. Nach monatelanger Observierung einiger der Angeklagten gab es im Dezember 2018 eine bundesweite Razzia gegen die Aktivisten. Nur deshalb habe das Netzwerk keine Außenwirkung entfalten können, so der Senatsvorsitzende in seiner kurzen Urteilsbegründung. So wurde eine bereits in Ungarn produzierte CD mit Neonazi-Liedern von den Behörden beschlagnahmt und gelangte nicht in den Verkauf, ein geplantes Rechtsrock-Konzert kam nicht mehr zustande. Dies komme den Angeklagten nun zu Gute, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Angeklagte harmlos oder verharmlost?

Die Verteidiger – darunter einige sogenannte Szene-Anwälte, die entweder selbst in extrem rechten Kreisen aktiv sind oder vor allem Mandanten aus diesem Spektrum vertreten – hatten zuvor in ihren Plädoyers versucht, die Aktivitäten ihrer Mandanten als weitgehend harmlos darzustellen. Mit der ursprünglichen Organisation "Blood & Honour", die in den 1980ern in England gegründet und vor ihrem Verbot in Deutschland circa 200 Mitglieder gehabt habe, hätte die Neugründung praktisch nichts gemein gehabt. Diese sei vielmehr ein "Hungerverein" mit nur wenigen Mitgliedern gewesen. Die Angeklagten hätten entweder nicht genug Englisch verstanden, um den Judenhass und die offenen Gewalt- und Mordaufrufe in den Rechtsrock-Liedtexten überhaupt zu verstehen oder sie seien intellektuell gar nicht dazu in der Lage gewesen, die politische Dimension ihres Tuns zu erfassen.

Anwalt: "Not- und Hilfeschreie"

Der Verteidiger eines mehrfach einschlägig vorbestraften und deutschlandweit bekannten Neonazis führte aus, die Angeklagten hätten sich verhalten wie "Klein-Fritzchen in der Schule, der etwas tun will, was den Lehrer ärgert". Es habe keinerlei Gefahr für den Rechtsstaat bestanden, vielmehr habe es sich um "Not- und Hilfeschreie" von sozial marginalisierten Angehörigen der Unterschicht gehandelt. Sie hätten Symbole wie das Hakenkreuz nur verwendet, um zu provozieren. Bei den gemeinsamen Besuchen von Neonazi-Konzerten im europäischen Ausland habe es sich um reine Freizeitaktivitäten ohne Außenwirkung gehandelt.

Geld für NSU-Terrorhelfer

Die Angeklagten waren unter anderem zu einem "Rocktoberfest" in die Schweiz gefahren. Das Rechtsrock-Festival, an dem rund 6.000 Rechtsextremisten aus ganz Europa teilnahmen, wurde nach Recherchen der Schweizer "SonntagsZeitung" von "Blood & Honour"-Aktivisten aus Thüringen organisiert – jenem Bundesland, aus dem der Hauptangeklagte Sven B. stammt. Ein Teil der Einnahmen floss demnach an den Terrorhelfer Ralf Wohlleben, der die Mordwaffe geliefert hatte, mit der die Terrorgruppe NSU neun Migranten ermordete. Zum Zeitpunkt des "Rocktoberfests" stand Wohlleben übrigens gerade im Münchner NSU-Prozess vor Gericht – im selben Saal A 101, in dem jetzt auch der "Blood & Honour"-Prozess stattgefunden hat.

Richter: "Nicht den ganzen Background aufklären"

All das spielte jedoch im Prozess keine Rolle. Nachdem es mehr als zwei Jahre gedauert hatte, bis die Generalstaatsanwaltschaft München die Anklage vorgelegt hatte und danach noch einmal mehr als ein Jahr bis zum Beginn des Verfahrens, ging es allen Beteiligten offenkundig vor allem darum, den Prozess möglichst schnell zu beenden. "Ich würde jetzt nicht den ganzen Background hier aufklären wollen", hatte der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann schon am 3. Verhandlungstag klargestellt. So waren die insgesamt acht Prozesstage vor allem geprägt durch Verhandlungen zwischen Generalstaatsanwaltschaft und Verteidigung über Umfang der Geständnisse, Strafnachlässe und die Höhe der Geldauflagen.

Gar nicht zur Sprache kam, dass es bei dem bis heute international aktiven "Blood & Honour"-Netzwerk nicht nur um Neonazi-Musik geht, sondern immer wieder auch um Gewalt und Terror. Neben rechtsextremer Musik verbreitet "Blood & Honour" auch Anleitungen zum bewaffneten Kampf. Aus dem Netzwerk heraus wurden unter anderem Briefbomben-Attentate verübt, Aktivisten besorgten den Terroristen des NSU nach ihrem Untertauchen Geld, Ausweispapiere, konspirative Wohnungen, Sprengstoff und vermutlich auch Waffen.

"88" im Gerichtssaal

Dass bei einigen der Angeklagten im Münchner Prozess von einer Abkehr von der Neonazi-Szene keine Rede sein kann, verdeutlichten diese auch im Gerichtssaal durch szenetypische Kleidung von bei Neonazis beliebten Marken oder der Aufschrift "88" am Oberarm – der Zahlencode steht für "Heil Hitler". Gegen einen der Angeklagten läuft zudem ein weiteres Verfahren. Er soll Deutschlandchef der Organisation "Combat 18" sein, was sich als "Kampftruppe Adolf Hitler" übersetzen lässt. "Combat 18" bezeichnet sich selbst als bewaffneter Arm von "Blood & Honour".