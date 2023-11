Migrationsgipfel: Rufe nach Asylverfahren außerhalb Europas

Die von CDU, CSU und Grünen geführten Bundesländer gehen mit der Forderung nach Asylverfahren außerhalb Europas in den mit Spannung erwarteten Migrationsgipfel von Bund und Ländern. Das berichten "Süddeutsche Zeitung" und Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Länder-Kreise. Demnach soll Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert werden, dass "die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention zukünftig auch in Drittstaaten erfolgen soll".

Größerer Gesprächsbedarf als erwartet

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Bundesländer waren am Mittag in Berlin zunächst zu eigenen Beratungen zusammengekommen, um ihre Forderungen an den Bund untereinander abzustimmen. Anschließend sollte dann um 15 Uhr der Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler Scholz folgen. Offenbar haben die Länder untereinander aber größeren Gesprächsbedarf als erwartet: Das Treffen zog sich deutlich länger hin als geplant - wohl auch wegen der neuen Forderungen der unionsgeführten Länder. Nach dpa-Informationen wurden die Verhandlungen am Nachmittag sogar kurzfristig unterbrochen.

Damit ist unklar, wann der vor Monaten vereinbarte Migrationsgipfel mit dem Kanzler beginnt. Das Kanzleramt wurde informiert, dass der Beginn auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden müsse. Auf der Tagesordnung stehen neben einem schärferen Migrationskurs auch Themen wie die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Krankenhausreform.

SPD-Chef Klingbeil: "Sachlich und pragmatisch diskutieren"

SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich grundsätzlich offen dafür, Asylverfahren in anderen Ländern durchzuführen. "Ich bin dafür, dass wir das Ganze sehr sachlich und pragmatisch diskutieren", sagte er nach einer SPD-Präsidiumssitzung in Berlin. "Aber wenn am Ende Verfahren auch in anderen Ländern durchgeführt werden können, ist das ein gangbarer Weg." Er habe jedoch Fragen zu Praxistauglichkeit, Humanität und Rechtsstaatlichkeit solcher Verfahren. Zugleich betonte Klingbeil, er halte nichts von der Idee, Migranten, die bereits in Deutschland seien, für Asylverfahren in Drittländer zu bringen.

Grünen-Chef Omid Nouripour äußerte sich zurückhaltend. "Wir sind für jede Lösung zu haben, die effektiv ist und die rechtsbasiert ist", sagte Nouripour in Berlin. Gleichzeitig forderte er konkrete Vorschläge ein: "Wir sind bereit, jede Diskussion zu führen, aber es gibt keine Vorschläge auf dem Tisch. Ich weiß nicht, welches Land damit gemeint sein soll."

Forderung nach verminderten Leistungen für Asylbewerber

Die von CDU und CSU geführten Länder sowie Baden-Württemberg mit Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollen außerdem das EU-Türkei-Abkommen zur Begrenzung der Migration neu beleben, Asylverfahren für Menschen aus Ländern mit sehr geringen Aussichten auf Schutz hierzulande beschleunigen und den Nachzug von Familienangehörigen sogenannter subsidiär Schutzberechtigter vorübergehend aussetzen - dies sind zum Beispiel Menschen, die in Deutschland bleiben dürfen, weil in ihrem Herkunftsland ein Bürgerkrieg tobt.

Die Gruppe will zudem das Asylrecht verschärfen, um Missbrauch zu verhindern. Auch verstärkte Kontrollen der deutschen Grenzen und verminderte Leistungen für Asylbewerber wollen die Länder erreichen, außerdem härtere Strafen bei gewaltverherrlichenden Demonstrationen. Die Innenminister sollen einen Vorschlag erarbeiten, wie Straftäter leichter ihren Schutz in Deutschland verlieren und abgeschoben werden könnten. Eine parteiübergreifende Kommission soll demnach Vorschläge zur Steuerung der Migration und der Verbesserung der Integration ausarbeiten.

Söder pocht weiter auf "Integrationsgrenze"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlangte erneut "eine grundlegende Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland und eine wirksame Begrenzung der Zuwanderung". Nötig seien eine "belastbare Integrationsgrenze", effektiver Grenzschutz mit der Möglichkeit zu Zurückweisungen an der Grenze sowie die Durchführung nationaler Asylverfahren auch in Drittstaaten, schrieb er in den sozialen Medien.

Zudem brauche es konsequente Abschiebungen mit schnelleren Verfahren, zentralen Ausreisezentren an Flughäfen und einer massiven Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten. Zuzugsanreize müssten reduziert werden. Dazu zähle die Senkung der Sozialleistungen für Asylbewerber auf das europäische Maß und die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. Die schwarz-orange Koalition in Bayern will notfalls im Alleingang eine Bezahlkarte für Asylbewerber einführen.

Kretschmer will Debatte über Grundgesetz

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF: Das Wichtigste sei, die Zahl derjenigen zu reduzieren, die irregulär nach Deutschland kämen sowie derjenigen, die keine Bleibeperspektive hätten. Auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, (CDU) sieht dringenden Handlungsbedarf. "Der Rechtsruck ist in vollem Gange. Letztendlich entscheidet der Montag nicht unwesentlich über die politische Zukunft Deutschlands", sagte er.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte wenige Stunden vor dem Bund-Länder-Gipfel, auch über eine Änderung des Asyl-Artikels 16 im Grundgesetz müsse diskutiert werden. "Als das Grundgesetz mit diesem wirklich allgemeinen Anspruch auf Asyl gemacht worden ist, waren wir in einer ganz anderen Zeit", argumentierte Kretschmer. Heute seien Millionen und Abermillionen auf der Flucht. Das Recht müsse so angepasst werden, um zu entscheiden, wer nach Deutschland komme, so der CDU-Politiker. In der aktuellen Situation sollten nicht von vornherein rote Linien formuliert werden.

Kosten bleiben ein großes Streitthema

Einen großen Dissens zwischen Bund und Ländern gibt es noch immer bei den Flüchtlingskosten. Für die Unterbringung, Versorgung und Abschiebung von Flüchtlingen sind laut Verfassung die Länder zuständig - sie verlangen vom Bund daher deutlich mehr Geld.

Zu den Forderungen gehört eine Pro-Kopf-Berechnung (10.500 Euro pro Migrant), eine jährliche Pauschale von sechs Milliarden Euro (1,25 Milliarden Euro zusätzlich) und die vollständige Übernahme der Unterkunftskosten durch den Bund. Denn laut dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), summieren sich die asyl- und flüchtlingsbedingten Ausgaben der Länder allein in diesem Jahr auf 17,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen laut Rhein weitere 5,7 Milliarden Euro an Kosten, die von den Kommunen getragen werden.

Das Bundesfinanzministerium rechnete dem ARD-Hauptstadtstudio vor, dass die Bundesebene für Flüchtlinge 2023 rund 30 Milliarden Euro ausgeben werde. Darunter fallen allerdings alle Kosten, die der Bund mit Flüchtlingen in Verbindung bringt. Im Jahr 2023 zum Beispiel auch mehr als zehn Milliarden Euro für die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Mit Informationen von dpa und AFP.