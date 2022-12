Migrationsexpertin: Wir brauchen nicht nur Fachkräfte

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration, Petra Bendel, hält das Eckpunktepapier der Bundesregierung zur leichteren Fachkräftezuwanderung für eine gute Idee. "Natürlich ist es zu begrüßen, dass das Kabinett jetzt über einen ganz umfassenden Ansatz beraten hat zur Fach- und Arbeitskräftegewinnung", sagte sie im Interview mit der "radioWelt" auf Bayern 2. "Deutschland ist aus demografischen Gründen auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen und wir stehen hier im Wettbewerb mit anderen Ländern, denen es genauso geht."

Arbeitskräftemangel in allen Bereichen

Bendel verwies auf Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, wonach in Deutschland bis 2035 bis zu sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen, wenn man nicht zusätzlich aus dem Ausland anwerbe. Der Mangel bestehe in allen Bereichen, so Bendel.

"Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern wir brauchen auch im Bereich der Niedrigqualifizierten Arbeitskräfte." Petra Bendel

Gleichwertigkeitsprüfung als größte Hürde

Bislang seien andere Länder offenbar attraktiver. Als Gründe nannte Bendel "Sprachbarrieren und Barrieren in der bisherigen Regelung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes". Als "größte Hürde für den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt" nannte sie die Gleichwertigkeitsprüfung, bei der geprüft wurde, ob jemand einen zu deutschen Standards gleichwertigen Abschluss aus dem Ausland mitbringt. Dies versuche nun das neue Eckpunktepapier der Bundesregierung zu ändern. Künftig solle die Berufserfahrung, die jemand mitbringe, stärker anerkannt werden.

Nicht nur Rechtsrahmen, sondern auch Willkommenskultur notwendig

Bendel, die am Institut für Politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration leitet, betonte, dass der Rechtsrahmen alleine nicht reiche, sondern die Umsetzung darüber entscheide, ob Deutschland für ausländische Fach- und Arbeitskräfte attraktiv sei. "Wir brauchen so etwas wie eine Willkommenskultur, damit Personen, die kommen, gerne hier arbeiten und mit ihren Familien hier leben wollen."

Auch die Behörden müssten "unbürokratisch Hand in Hand arbeiten", etwa bei der Visa Vergabe in den Herkunftsländern und dann bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse.​