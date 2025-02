CDU feiert Parteichef Merz nach Asyl-Vorstoß

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach den Groß-Demonstrationen der vergangenen Tage gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag haben mehrere CDU-Spitzenpolitiker auf einem Parteitag das Vorgehen von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verteidigt und gelobt. Der CDU-Chef habe die "exakt richtige Entscheidung" getroffen, im Bundestag über die Migrationspolitik abstimmen zu lassen, sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein in Berlin. Die Bürger wüssten nun, "dass es mit SPD und Grünen keinen Politikwechsel in der Migration gibt".

Rhein dankte Merz, "dass du stehen geblieben bist, dass du gekämpft hast". Die CDU stehe zu ihren Überzeugungen, auch wenn es einen Sturm gebe. "Das ist Kanzler, und so verhält sich ein Kanzler, wie Friedrich Merz sich verhalten hat in dieser Situation."

Linnemann wirft SPD Niedertracht vor

Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dankte seinem Parteichef, dass er "im Gegenwind stehen geblieben" sei. Die Debatte der vergangenen Tage habe gezeigt, dass es der SPD nie um die Sache gegangen sei, sondern um "wahltaktisches Kalkül". Er warf den Sozialdemokraten vor, "niederträchtig" agiert zu haben.

CDU-Vizechefin Karin Prien kritisierte es als "infam", der CDU vorzuwerfen, dass sie auch nur einen kleinen Finger in Richtung AfD ausstrecke. "Wir brauchen keinen antifaschistischen Nachhilfeunterricht, von niemanden in diesem Land."

Schatzmeisterin Julia Klöckner beklagte mit Blick auf die aktuellen Demonstrationen ein "hemmungsloses Aufhetzen" gegen die CDU, auch von Extremisten. Die Vorschläge von Merz zur Migration würden am Ende die Extremisten mehr minimieren "als alle Demonstrationen gegen Rechts in den vergangenen Jahren davor".

Merz will schnell handeln

Zum Auftakt des Parteitags hatte Merz dazu aufgerufen, "ein klares und starkes Signal in die ganze Bundesrepublik Deutschland zu senden". Das Sofortprogramm der CDU lasse keinen Zweifel daran, dass sich eine unionsgeführte Bundesregierung "ohne jede Verzögerung an die Arbeit machen und die Probleme" des Landes an der Wurzel packen würde. Die Union werde dafür sorgen, dass die Menschen und Unternehmen schon in die Sommerpause 2025 "mit neuer Zuversicht" gehen.

"Sofortprogramm" verspricht Stopp der "illegalen Migration"

Das "Sofortprogramm" der Union, das auf dem Parteitag per Handzeichen einstimmig beschlossen wurde, rückt die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Migration in den Mittelpunkt. "Wir stoppen die illegale Migration und setzen den Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz um, zum Beispiel mit dauerhaften Grenzkontrollen, Zurückweisungen an den Grenzen und einem zeitlich unbefristeten Ausreisearrest für ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder", heißt es in dem Papier unter anderem. Zudem soll die Einbürgerung wieder länger dauern.

Auch weitere Ampel-Gesetze will die CDU abschaffen: das Cannabis-Gesetz und das Heizungsgesetz. Die Agrardiesel-Beihilfe für Landwirte soll wieder eingeführt werden. Darüber hinaus will die CDU die Stromsteuer senken, die Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent reduzieren. Überstundenzuschläge sollen steuerfrei werden.