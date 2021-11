Migration über Belarus: Von der Leyen für neue Sanktionen

Angesichts der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusätzliche Sanktionen gegen Belarus gefordert. Belarus müsse mit der "zynischen Instrumentalisierung von Migranten" aufhören, sagte von der Leyen.

Appell an EU-Mitgliedstaaten

"Ich fordere die Mitgliedstaaten auf, die erweiterte Sanktionsregelung gegen die belarussischen Behörden, die für diesen hybriden Angriff verantwortlich sind, zu billigen", sagte von der Leyen. Am Montag hatten nach Angaben polnischer Behörden größere Gruppen von Migranten versucht, die Grenze zu Belarus zu durchbrechen.

Die EU arbeite insbesondere daran, Fluggesellschaften von Drittstaaten zu sanktionieren, die am Transport von Migranten nach Belarus beteiligt seien, sagte von der Leyen. EU-Kommissions-Vize Margaritis Schinas sagte, er werde in den kommenden Tagen in die Herkunfts- und Transitländer der Migranten reisen.

Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten absichtlich in die EU zu schleusen, um auf diese Weise Vergeltung für Brüsseler Sanktionsbeschlüsse zu üben. Mitte Oktober hatte die EU den Druck auf das autoritär regierte Land erhöht und die Prüfung erweiterter Sanktionen gegen die staatliche belarussische Airline Belavia angekündigt.

Lage an polnischer Grenze spitzt sich zu

Hunderte, wenn nicht Tausende Migranten und Flüchtlinge haben am Montag in Belarus versucht, unter Einsatz von Gewalt über die EU-Außengrenze nach Polen zu stürmen. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie einige von ihnen Bäume zu Fall brachten, um damit einen Grenzzaun zu durchbrechen. Ein bewaffneter polnischer Beamter war zu sehen, der eine Chemikalie auf zwei Männer sprühte, die versuchten, Stacheldraht zu durchschneiden. Einige Migranten warfen Gegenstände auf polnische Polizisten.

Die polnische Regierung schickte weitere Soldaten an die Grenze, mehr als 12.000 seien dort jetzt stationiert, teilte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter mit, eine freiwillige Territorialverteidigungsgruppe sei in Alarmbereitschaft. Er forderte ein Ende der "feindseligen Aktionen von Belarus". Sein Ministerium sei zusammen mit dem Innenministerium, das für die Polizei und den Grenzschutz zuständig ist, "bereit, die polnische Grenze zu verteidigen".

Die Regierung in Warschau hielt Krisensitzungen ab. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte auf Facebook die polnische Grenze für "heilig", sie sei "nicht bloß eine Linie auf der Karte".

Internationale Empörung über Belarus

Die Nato betonte am Montag ihre Solidarität mit ihren osteuropäischen Verbündeten. Das Bündnis sehe die "jüngste Eskalation an der Grenze zwischen Polen und Belarus" mit Sorge, erklärte ein Vertreter in Brüssel. Mit der "Welle" von Flüchtlingen setze Lukaschenko die Nato-Mitgliedstaaten Litauen, Lettland und Polen gezielt unter Druck. Es sei "inakzeptabel, wie das Lukaschenko-Regime Flüchtlinge als hybride Taktik einsetzt".

Die US-Regierung forderte Belarus auf, seine "Kampagne zur Orchestrierung und Erzwingung illegaler Flüchtlingsströme über seine Grenzen in die EU" sofort zu stoppen. Washington verurteile die Ausnutzung "verletzlicher Menschen" durch das "Lukaschenko-Regime", sagte Außenministeriumssprecher Ned Price.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, es gebe "Hinweise, dass das Minsker Regime die Menschen trotz der widrigen Verhältnisse und auch der winterlichen Temperaturen immer wieder zur Grenze schickt, zum Teil mit Zwang". Es handele sich um ein "perfides und menschenverachtendes Verhalten von Herrn Lukaschenko".