Gemeinsames Wort: Kirchen werben für humane Flüchtlingspolitik

Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) haben Donnerstagmittag ein ökumenisches Grundlagenwort zu Fragen von Migration und Flucht veröffentlicht. Unter dem Titel "Migration menschenwürdig gestalten" versuchen die evangelische und katholische Kirche in Deutschland, der Politik sozialethische Impulse zu geben. Das Gemeinsame Wort dürfte angesichts des wieder stärkeren Migrationsdrucks - etwa an der belarussisch-polnischen Grenze - für Diskussionen sorgen. Vor 25 Jahren haben die beiden großen Kirchen in Deutschland schon einmal ein gemeinsames Papier zur Migration veröffentlicht, damals unter dem Eindruck des Jugoslawienkrieges.

Kirche für gemeinsame Flüchtlingspolitik in Europa

Die Kirchen plädieren in dem 200seitigen Papier für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik für ganz Europa im Geist von Humanität und Solidarität. "Man kann über Migrationspolitik unterschiedlicher Meinung sein, man kann aber nicht unterschiedlicher Meinung sein darüber, dass Menschen, deren Leben in Gefahr ist, gerettet werden", sagte der evangelische Landesbischof und EKD Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im BR-Interview.

Das ökumenische Papier nimmt aktuelle Fluchtbewegungen in den Blick und will eine sozialethische Orientierung geben. Drei Punkte müssten Politik und Gesellschaft beherzigen: Die Menschenwürde gebietet es, humanitär zu handeln. Jeder Mensch habe Anspruch auf Güter, die er zum Leben braucht. Und: Das Gemeinwohl lasse sich nicht auf die eigene Nation oder Region begrenzen.

Bischof Bode: Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit setzen

Bei der Vorstellung der kirchlichen Stellungnahme betonte der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Franz-Josef Bode, dass die Kirchen ein deutliches Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit setzen: "Wenn jüdische und muslimische Gotteshäuser geschändet werden, darf uns das als Kirchen nicht kalt lassen. Wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder Weltanschauung bedrängt und verletzt werden, ist unser Platz an ihrer Seite. Im Gemeinsamen Wort stellen die Kirchen unmissverständlich klar, dass sie allen menschenfeindlichen Strömungen entgegentreten. Rassismus verleugnet die von Gott gegebene Würde jedes Menschen", sagte Bischof Franz-Josef Bode.

82 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht

Der Vorsitzende des Rates der EKD, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, rückte die europäische Flüchtlingspolitik in den Fokus: "Für mehr als 82 Millionen Menschen, die derzeit weltweit unterwegs sind, geht es um das nackte Überleben. Dass die Würde und die Rechte von Geflüchteten an so vielen Orten weltweit missachtet und verletzt werden, so auch an den Außengrenzen der EU ist skandalös und zutiefst beschämend. Deshalb setzen wir uns nachdrücklich für eine europäische Flüchtlingspolitik ein, die sich an den Menschenrechten orientiert."