Migranten-Gruppe aus Belarus Richtung polnische Grenze unterwegs

Eine große Gruppe von Migranten und Flüchtlingen nähert sich Internet-Videos zufolge der Grenze. Polen sei bereit, die "Grenze zu verteidigen", hat der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak angekündigt.

Polen hat nach Berichten über eine große Gruppe von Migranten und Flüchtlingen seine Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze mit Belarus intensiviert. Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, Ewelina Szczepanska, erklärte am Montag, die Präsenz von Grenzwächtern, Polizei und Militär an der Grenze sei erhöht worden. Auf online kursierenden Videos sei zu sehen, wie sich Migranten dem Grenzübergang Kuznica im Nordosten des Landes näherten, erklärte sie.

Polen verstärkt Anzahl der Soldaten an der Grenze

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak erklärte bei Twitter, es würden nunmehr 12.000 Soldaten an der Grenze eingesetzt - 2.000 mehr als zuvor. Weitere Kräfte seien in Alarmbereitschaft versetzt. Sein Ministerium sei zusammen mit dem Innenministerium, das für die Polizei und den Grenzschutz zuständig ist, "bereit, die polnische Grenze zu verteidigen." Er teilte ein Video, das offenbar ein große Gruppe von Menschen an der Grenze zeigt.