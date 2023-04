Mig-29-Jets für die Ukraine: Was die Entscheidung bedeutet

Es wirkte wir eine Blitzentscheidung: Am Donnerstagmittag fragte die polnische Regierung in Berlin an, ob fünf aus DDR-Beständen gekaufte Mig-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine abgegeben werden dürfen. Nur Stunden später kam aus Berlin das Okay, und das, während der zuständige Minister Boris Pistorius (SPD) im westafrikanischen Mali weilte.

"Alles was hilft, und was vor allen Dingen schnell hilft, ist von Bedeutung“, sagte Pistorius. Dass die Ukraine nach einer Lieferung der Polen aus eigenen Beständen jetzt weitere Flugzeuge erhält, sei gut, führte Pistorius aus. Denn die seien sofort einsatzbereit und könnten geflogen werden.

Blitzentscheidung oder Inszenierung?

Trotzdem: Einige wundert die Geschwindigkeit, mit der hier offenbar entschieden wurde. Bei den Leopard-Panzern war es im Januar noch ein ziemliches Gezerre gewesen.

Dagegen wirkte Pistorius nun geradezu flink – aber für die Opposition könnte das Teil einer wohl durchdachten Inszenierung gewesen sein. CSU-Bundestagsabgeordneter und Wehrexperte Florian Hahn sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, er gehe davon aus, dass es wahrscheinlich schon vorher Absprachen dazu gab, dass es ein grünes Licht geben werde.

"Das war ja in der Vergangenheit leider nicht der Fall", da hätten beide Seiten wohl dazugelernt, so Hahn. Die Mig-29 ist für Hahn jedenfalls "eine wichtige Unterstützungsleistung für die Ukraine", welche die Bundesregierung hätte verhindern können und das "glücklicherweise nicht gemacht" hat.

Was bedeuten die Migs für die Ukraine?

Das zweistrahlige Überschall-Kampfflugzeug gilt zwar als wendig im Luftkampf, aber es ist schon arg in die Jahre gekommen. CSU-Wehrexperte Hahn sagt, die seit 40 Jahren eingesetzte Mig-29 sei ein "gutes Flugzeug aus den 80er Jahren" – und an Mehrzweck-Kampfjets ist es das modernste, was die Ukraine derzeit hat.

Im Abwehrkampf gegen Russland sind die Mig-29 für die Ukrainer auf jeden Fall ein Propaganda-Hit – zumindest laut den Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren und in denen Migs mal zu Folk und mal mit Popmusik im Tiefflug über Land gleiten.

Ukrainische Mig-Helden

Legendenstatus haben manche Mig-29-Piloten erlangt, etwa Vadim Voroshilov – Kampfname "Karaya" – der von Präsident Selenskyj den Orden "Held der Ukraine" verliehen bekam. Voroshilov katapultierte sich vergangenes Jahr aus seiner abstürzenden Maschine und drehte, am Fallschirm hängend, noch ein Selfie-Video von seinem blutigen Gesicht, wo ihn Splitter der geborstenen Cockpit-Scheibe verletzt hatten.

Ukrainische Luftwaffe eher schlecht aufgestellt

Was das aber zugleich zeigt: Die Ukraine ist im Luftkampf vergleichsweise schlecht aufgestellt. Denn immer wieder hat sie Flugzeuge verloren. Von rund 50 Mig-29 am Anfang des russischen Überfalls sind laut der Webseite Oryx, die ukrainische Verluste mit Fotos von Abstürzen oder Piloten-Beerdigungen dokumentiert, bereit 17 abgestürzt oder abgeschossen. Da kommt der Nachschub aus Polen – jetzt auch dank deutscher Hilfe - und der Slowakei sicher gelegen.

Ukraine darf sich auch auf russischem Gebiet verteidigen

Was, wenn die Jets russisches Gebiet angreifen? Dazu hat die Bundesregierung im Dezember ihre Haltung klar gemacht. Ja, zur Selbstverteidigung darf sie das. Regierungssprecher Hebestreit sagte zu der Frage: "Die Ukraine hat ein verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung, das sich aus Artikel 51 der UN-Charta ergibt". Und die Ukraine sei "nicht verpflichtet, die Verteidigungsanstrengungen auf das eigene Staatsgebiet zu beschränken".

Auch bisher schon hat die Ukraine mutmaßlich russisches Gebiet angegriffen. Mehrfach gab es Explosionen in Treibstofflagern im grenznahen Belgorod. Aber auch auf den Militärflugplatz Engels im Süden Russlands soll es nach russischen Angaben nach einer ukrainischen Drohnenattacke drei tote Soldaten gegeben haben.

Eindringen in russischen Luftraum unwahrscheinlich

Ob es die Ukraine allerdings wagt, mit großen Kampfflugzeugen in russischen Luftraum einzudringen, wo sie es mit der ebenfalls sowjetischen Baureihe von S-300-Flugabwehrraketen zu tun bekäme, das kann bezweifelt werden.

Wahrscheinlicher ist ein anderes Szenario: Dass die Ukraine die zusätzlichen Mig-29 bei einer Bodenoffensive einsetzt, um den eigenen Truppen einen Vorteil durch Angriffe aus der Luft zu verschaffen. Und um ihrerseits russische Jets vor Attacken auf Offensivkräfte abzuhalten.

Eskaliert dadurch der Krieg?

Nach dem Panzer-Hin-und-her hatte der Verteidigungsminister für die Kampfjet-Frage Ende Februar bereits vorgebaut: Rote Linien, sagte Pistorius, gebe es bei der Unterstützung der Ukraine nicht. Und wenn es sie gäbe, sollte man nicht öffentlich darüber sprechen, sagte der Minister im Interview mit n-tv.

Kritik von der Linken: "Fatale Fehlentscheidung"

Die sehen Teile der Opposition anders, etwa bei der Linkspartei. Fraktionschef Dietmar Bartsch nennt die Zustimmung zur Lieferung der Sowjet-Jets an die Ukraine "eine fatale Fehlentscheidung" der Bundesregierung. Man überschreite "die nächste selbst gezogene rote Linie". Und Parteichef Schirdewahn findet, Deutschland werde "immer mehr zur Kriegspartei", gieße "Öl ins Feuer des Krieges" und riskiere "einen unkontrollierbaren Flächenbrand".

CSU: Russland eskaliert selbst

Eine andere Haltung vertritt die oppositionelle CSU, vertreten durch Verteidigungspolitiker Florian Hahn. Die Gefahr einer Eskalation sieht Hahn nicht. Russland habe selbst "komplett eskaliert", er wüsste nicht, "wie man da noch weiter eskalieren könnte", so Hahn zum ARD-Hauptstadtstudio. Es müsse klar bleiben, dass Russland der Aggressor sei, und die Ukraine sich verteidige.