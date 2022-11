Midterms in den USA: Trumps Kandidaten scheitern - und zweifeln

Bei den Zwischenwahlen in den USA, den sogenannten Midterms, stehen die Republikaner kurz vor der Rückeroberung der Mehrheit im Repräsentantenhaus. Bis Montagabend hatte sich die Partei 217 Sitze gesichert, womit sie nur ein weiteres Mandat braucht, um die Kontrolle über die Parlamentskammer zu übernehmen. Die Demokraten kamen zu diesem Zeitpunkt auf 205 Sitze.

Republikaner bleiben bei Midterms hinter Erwartungen zurück

Zugleich blieben die Midterm-Ergebnisse der Republikaner hinter den Erwartungen vieler Beobachter zurück. In den politisch gemäßigten Wahlbezirken in Vororten von Virginia bis Minnesota über Kansas konnten Demokraten ihre Kongresssitze verteidigen; die von vielen prognostizierte "rote Welle" - Rot ist die Farbe der Republikaner - blieb aus. In wirtschaftlich harten Zeiten mit hoher Inflation und einem demokratischen Präsidenten mit schlechten Umfragewerten hatten sich die Republikaner deutlich mehr erhofft.

Viele in der Partei stellen nach den enttäuschenden Resultaten die Schuldfrage, und nicht wenige zeigen auf Ex-Präsident Donald Trump. Dieser hatte in den Vorwahlen Kandidaten und Kandidatinnen gestützt, die seine Extrempositionen und seine Lüge vom angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 teilten. Etliche seiner Schützlinge scheiterten dann bei den Zwischenwahlen.

Trump-Kandidatin Lake scheitert und zweifelt Ergebnis an

Unter anderem hat die von Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake die Gouverneurswahl im Bundesstaat Arizona laut Medienberichten gegen die Demokratin Katie Hobbs verloren. Hobbs setzte sich nach einem knappen Rennen gegen ihre republikanische Rivalin durch, wie die US-Sender CNN und NBC am Montag (Ortszeit) meldeten. Lake ist eine eingefleischte Trump-Anhängerin. Die frühere TV-Nachrichtensprecherin äußert wie ihr Mentor regelmäßig Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl 2020. Auch die Hochrechnungen der TV-Sender zur Gouverneurswahl in Arizona zog Lake in Zweifel. Trump erhob auf seiner Online-Plattform "Truth Social" Betrugsvorwürfe. "Sie haben Kari Lake gerade die Wahl weggenommen. Es ist wirklich schlimm da draußen", schrieb er.

Trotz der wachsenden Kritik aus den eigenen Reihen dürfte Trump am Dienstag in Florida seine erneute Kandidatur fürs Weiße Haus verkünden. Für Dienstagabend (21 Uhr Ortszeit; Mittwoch 3 Uhr MEZ) hat der Ex-Präsident in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine "sehr große Ankündigung" in Aussicht gestellt.

Demokraten verteidigen Mehrheit im Senat

Unterdessen konnten Bidens Demokraten bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Senat verteidigen. Ihr Lager hat in der Kammer nun 50 Sitze, jenes der Republikaner 49. Sollte die Stichwahl im letzten offenen Senatsrennen in Georgia zugunsten der Demokraten ausgehen, könnten sie ihre Mehrheit im Senat sogar ausbauen. Bisher hatte bei einem Patt die Stimme der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag gegeben.

Bei den Midterms standen rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat zur Abstimmung und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Dazu kamen noch Abstimmungen über Gouverneure in 36 US-Staaten sowie über zahlreiche andere Ämter. Wie sich die Mehrheitsverhältnisse künftig genau darstellen, dürfte erst in einigen Tagen oder Wochen feststehen. Denn die Auszählung in etlichen umkämpften Regionen, wie etwa in Kalifornien, dauert noch an.

Mit Informationen von AP und AFP.