Midterms in den USA: Schicksalswahl für Biden – und Trump

In der Kleinstadt Scranton in Pennsylvania stehen noch viele auf der Seite des Präsidenten. Jedenfalls im Café um die Ecke der Saint Paul Church. Neben dieser Kirche ist Joe Biden in die Grundschule gegangen. Er wurde in Scranton geboren.

Auch Richard Goldenziel will Bidens Demokraten wählen. Aber der Rechtsanwalt fürchtet die Midterms, vor allem wegen des Themas Inflation. "Die Wirtschaftslage ist nicht gut, deshalb könnten die Republikaner besser als erwartet abschneiden, und das macht mir Angst", sagt er.

Hohe Inflation als Hauptthema

Der prominenteste Gast im Café ist Jimmy Connors. Er war zwölf Jahre Bürgermeister von Scranton, ist mit Joe Biden befreundet. "Benzin, Lebensmittel – ja, die Preise sind hoch. Aber das ist doch nicht Joe Bidens Schuld. Die Inflation ist ein weltweites Problem", meint Connors. Für ihn sollte es bei den Wahlen um anderes gehen: "Es sollte um die Rechte von Frauen gehen, was der Supreme Court mit seinem Abtreibungsurteil angerichtet hat. Und um Demokratie sollte es gehen. Donald Trump und die Republikaner stehen am Ende für Autokratie!" Connors erinnert daran, dass Trump weiter ohne jeden Beleg behauptet, die Präsidentschaftswahl 2020 sei ihm "gestohlen" worden.

Dass die Wirtschaft das mit Abstand wichtigste Thema ist, zeigen nicht nur aktuelle Umfragen, es ist auch in Peckville, einem Vorort von Scranton spürbar. "Wenn wir in den Lebensmittelladen gehen, müssen wir jeden Penny zählen. Der Preis für Eier zum Beispiel – der hat sich verdreifacht", sagt Kathleen, die nur ihren Vornamen nennen will. Sie wählt republikanisch.

Trump-Fans in Peckville

"Inflation bedeutet für uns, dass wir erst später als geplant in Rente gehen können. Das Ersparte ist nichts mehr wert", sagt Stephen Marr. Und seine Frau Candice schimpft: "Ältere Menschen haben im Supermarkt oft nur noch ein, zwei oder vielleicht drei Sachen im Einkaufswagen. Das ist eine Schande!" Schuld seien Joe Biden und die Demokraten.

Stephen Marr trägt ein Trump-Shirt mit der Aufschrift "Make America Great Again". Auch Candice wünscht sich Trump zurück. Ob Wirtschaft, Kriminalitätsbekämpfung oder Schulbildung – bei allen Themen sei Trump der bessere. "We love him", "wir lieben ihn", sagt sie. Aber erstmal wählen sie Oz und Mastriano.

Kandidaten von Trumps Gnaden

Doug Mastriano will in Pennsylvania Gouverneur werden, vergleichbar mit dem Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslands. Bei den Midterms stehen nicht nur alle 435 Abgeordneten für das Repräsentantenhaus in Washington und rund ein Drittel der Sitze im US-Senat zur Wahl. In 36 der 50 US-Bundesstaaten werden auch die wichtigen Gouverneursposten neu vergeben.

Mastriano, früher Oberst der US-Armee, fordert den demokratischen Amtsinhaber Josh Shapiro heraus. An diesem Abend macht er in Peckville Wahlkampf. Seine Reden klingen teils wie Predigten, aus dem Publikum schallt es immer wieder "Amen" zurück.

"Christlicher Nationalismus" im Vormarsch

"Vom ersten Tag an werden wir nach Öl und Gas bohren, als gäbe es kein Morgen", ruft Mastriano. Gemeint ist Fracking, das in Pennsylvania viele Arbeitsplätze sichert. "Vom ersten Tag an werden wir kein Zufluchtsort mehr sein für illegale Einwanderer", ruft er. Und: "Vom ersten Tag an wird es keinerlei Maskenpflicht oder Covid-Impfaufforderung mehr geben. Wir werden als freie Menschen marschieren wie nie zuvor."

Candice Marr ist nach der Rede begeistert: "Seine Werte sind so, wie ich erzogen wurde", sagt sie und spricht von "Erlösung", vom Kampf "Gut gegen Böse".

Christopher Borick, Politikwissenschaftler am Muhlenberg College im eineinhalb Stunden entfernten Allentown sagt: Mastriano sei inhaltlich wie Trump, nur eine Umdrehung weiter. "Wir könnten es als christlichen Nationalismus bezeichnen, er webt christliche Symbolik und Sprache in seine Wahl-Appelle, ist einer jener Politiker, die für die nächste Ebene, Trump 2.0 stehen."

Pennsylvania als Stimmungsbarometer

Auch Mehmet Oz hat seine Kandidatur Donald Trump zu verdanken. Bekannt geworden als Fernseh-Arzt "Dr. Oz", hat er mit umstrittenen Heilmitteln und -methoden viel Geld verdient, jetzt kandidiert er für den Senat in Washington. Erst lag Oz in Umfragen weit zurück, doch seit sein demokratischer Gegenkandidat John Fetterman mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpft, hat Oz aufgeholt.

Wie die von Trump unterstützten Kandidaten abschneiden, wird auch Folgen für Trump selbst haben. Nicht nur im besonders umkämpften "Swing State" Pennsylvania, in praktisch allen Bundesstaaten hat Trump die Kandidaten-Auswahl seiner Partei beeinflusst.

"Er wird nach den Zwischenwahlen sicher nur von den Kandidaten sprechen, die erfolgreich waren und sagen: seht her, sie haben gewonnen, weil ich sie unterstützt habe," sagt Christopher Borick. Doch wenn zu viele Trump-Kandidaten verlieren, wird laut Borick bei anderen Republikanern die Frage lauter werden, ob Trump eher eine Last ist. Ob die Partei erreichen kann, was Trump will – ohne Trump. "Es wird sehr interessant zu sehen, wie sich Ron DeSantis, und andere verhalten, die selbst eine Kandidatur erwägen und denen Trump noch im Weg steht," so Borick. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, gilt parteiintern als aussichtsreichster Trump-Konkurrent.

Folgen für die künftige Politik von Biden

Der Politik-Student Alex Wagner macht in Allentown Straßenwahlkampf für die Demokraten. Doch er gibt zu: Mehr Energie ist im Wahlkampfendspurt bei den Republikanern zu spüren – "in dem sie Joe Biden an allen Fronten attackieren." Der Hauptgrund? Die Inflation, sagt Alex: "Am Ende stimmen die Leute mit dem Geldbeutel ab."

Professor Christopher Borick schätzt die Lage aufgrund der jüngsten Umfragen so ein: Die Republikaner werden das Repräsentantenhaus zurückgewinnen, das Rennen um die künftige Mehrheit im Senat ist offen. Doch auch im Senat sieht es für die Republikaner besser aus als noch vor wenigen Wochen.

Feindlich gestimmte Republikaner

Was hieße es für den Präsidenten, wenn er künftig gegen einen feindlich gestimmten Kongress regieren muss? Biden könnte kaum noch eigene Gesetze durchbringen. Ohne demokratische Mehrheit im Senat würden zudem Nominierungen, etwa von Bundesrichtern, schwierig bis unmöglich. Es bliebe für Biden vor allem das Regieren per Dekret und Anordnung.

Selbst die Ukraine-Hilfen könnten im jetzigen Umfang in Gefahr geraten, wenn der oberste Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy seiner Drohung, es könne keine "Blanko-Schecks" mehr geben, Taten folgen lässt. Vor allem hat der Trump-Flügel der Republikaner noch ganz andere Rache-Feldzüge angekündigt, bis hin zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden.

2024 ohne Trump und Biden?

Und was heißt das am Ende für die Präsidentschaftswahl 2024? Treten beide – Biden und Trump – noch einmal an? Donald Trump spricht bereits davon, dass seine neue Kandidatur "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" sei. Biden hat zumindest verkündet, er könne Trump "noch einmal schlagen".

Politologe Christopher Borick ist in beiden Fällen skeptisch, auch wenn er einschränkt, dies sei nur ein Bauchgefühl: "Es ist schwer vorherzusagen: Aber ich habe das Gefühl, dass keiner von beiden 2024 antritt. Beide sind um die 80 Jahre alt. Und die amerikanische Öffentlichkeit dürfte das in beiden Lagern skeptisch sehen." Natürlich hätten beide Vorteile, sagt Borick: "Biden ist der amtierende Präsident, Trump ist Ex-Präsident, sie kontrollieren wichtige Ressourcen. Wenn sie unbedingt wollen, haben sie beide einen Vorsprung bei der Nominierung. Doch mein Bauchgefühl sagt mir, es werden jüngere antreten, auch wenn ich noch nicht sagen kann, wer."