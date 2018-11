Midterm-Wahlen: Trump konzentriert sich auf den Senat

US-Präsident Donald Trump sieht seine Republikaner im Repräsentantenhaus bei den Kongresswahlen offenbar im Nachteil. Er glaube zwar, dass seine Partei sich im Ringen um Abgeordnetensitze im Unterhaus gut schlagen werde, sagte Trump am Sonntag vor Kundgebungen in Georgia und Tennessee zu Reportern. "Aber, wie Sie wissen, liegt mein Hauptfokus bisher auf dem Senat, ich denke, wir schneiden sehr gut im Senat ab". Die Aussage legte nahe, dass er den Republikanern offenbar wenig Chancen einräumt, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen.

Trump in Georgia

In der Stadt Macon in Georgia warb er später für Brian Kemp, der sich für die Republikaner um das Gouverneursamt des Staats bewirbt, sich aber ein unerwartet enges Rennen mit seiner demokratischen Rivalin Stacey Abrams liefert. Sollte Abrams gewinnen, wäre sie die erste afroamerikanische Gouverneurin in der Geschichte der USA. In seiner Rede warnte Trump vor einem wirtschaftlichen Ruin im Falle eines Wahlsiegs der Demokraten. "Wollt ihr das Ende von Georgias Wohlstand erleben?", fragte er seine Anhänger. "Wählt die Demokraten." Zudem rückte er die Opposition in die Nähe der ultralinken "Antifa".

Viel Applaus von Trump-Fans

In Chattanooga im Staat Tennessee bezeichnete der Präsident die gen Norden strebenden Migrantengruppen aus Mittelamerika später erneut als "eine Invasion". Ihm sei die Kritik an dem Begriff egal, ergänzte er unter dem Jubel seiner Anhänger. Ähnlich viel Applaus bekam er, als er auf die Wirtschaftslage, die geringe Arbeitslosenquote und seine erfolgreichen Nominierungen konservativer Juristen für den Obersten Gerichtshof zu Sprechen kam.

Trump: Es geht bei den Wahlen nicht um mich

Vor Reportern hatte Trump zuvor behauptet, dass ihn in Georgia und Tennessee "gewaltige Menschenmengen" erwarteten. Der Enthusiasmus für die Republikaner sei überbordend. Umfragen legen indes nahe, dass die Demokraten im Aufwind sind. Zudem wandte sich Trump gegen die Einschätzung, die Kongresswahlen am Dienstag seien ein Referendum über seine Präsidentschaft. "Nein, ich sehe nicht, dass es um mich geht", sagte er. Vielmehr mache seine Wahlkampfhilfe "einen großen Unterschied" bei mehreren Senatsrennen.

Am Montag sind drei Kundgebungen in Ohio, Indiana und Missouri mit Trump vorgesehen. Am Wahltag will er örtlichen Medien im Weißen Haus Interviews geben, um zur Stimmabgabe aufzurufen.

Obama macht Werbung für Demokraten

Sein Vorgänger Barack Obama machte am Sonntag in Gary im Staat Indiana Wahlkampf für den demokratischen Senator Joe Donnelly, der vom republikanischen Unternehmer Mike Braun herausgefordert wird. Seine Partei rief Obama mit Blick auf Trump auf, sich nicht von Lügen und Panikmache ablenken zu lassen.

Milliardär Michael Bloomberg erwägt Kandidatur für die Präsidentsschaftswahl 2020

New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg steckt zusätzlich fünf Millionen Dollar in eine nationale Werbekampagne zugunsten der Demokraten. Er rufe die Wähler aus Sorge über "die Richtung unserer Nation" zur Unterstützung der Demokratischen Partei auf, erklärte er in einem zweiminütigen Videoclip, der am Sonntag in der CBS-Sendung "60 Minutes" ausgestrahlt wurde und auch am Montag im Kabelfernsehen zu sehen sein soll. Mit ihrer Stimme würden die Bürger ein "Signal an die Republikaner in Washington senden, dass sie darin versagt hätten, zu führen, Lösungen zu finden und uns zusammenzubringen". Bloomberg gilt als einflussreicher Milliardär ohne Parteibindung. Er erwägt eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2020.