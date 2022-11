Midterm-Wahlen in den USA: Droht nun ein Patt?

Noch sind die politischen Verhältnisse nach den so genannten Midterms in den USA nicht vollständig geklärt. Zumindest im Repräsentantenhaus deutet sich nach den Wahlen aber eine Mehrheit für die Republikaner an. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden können politische Vorhaben dort nun nicht mehr allein durchsetzen. Der Präsident darf Gesetzesinitiativen der Republikaner anderseits mit einem Veto blockieren.

US-Präsident Biden wird die Macht teilen

Doch spätestens beim Budget und der Schuldengrenze braucht Biden die Republikaner im Kongress. Sonst riskiert er einen "shutdown". Die Regierung könnte dann keine Gehälter mehr zahlen, der öffentliche Verwaltungsapparat stünde weitgehend still.

Vor der Wahl war außerdem berichtet worden, die Republikaner könnten die US-Hilfe für die Ukraine kürzen wollen. Nun sind die Fraktionen im Repräsentantenhaus allerdings wieder nahezu gleich groß. Das heißt, schon wenige verbliebene Transatlantiker auf republikanischer Seite würden ausreichen, um mit den Demokraten weitere Hilfe für Kiew zu verabschieden. Ein wichtiger Punkt aus europäischer Sicht.

Schwierige Aufgabe für den künftigen Parlamentspräsidenten

Die neue Mehrheit im Repräsentantenhaus wird den Parlamentspräsidenten vorschlagen und wählen. Es ist voraussichtlich nicht länger "Madame Speaker", Nancy Pelosi von den Demokraten. Gewinnen die Republikaner, heißt der neue Parlamentspräsident wohl Kevin McCarthy. Er strebt das Amt schon lange an.

Da seine Mehrheit im Haus knapp ausfällt, könnte er versucht sein, auch mit Abgeordneten seiner Fraktion einen Ausgleich zu suchen, die sich rassistisch und antisemitisch geäußert haben und die Verschwörungsgeschichten verbreiten, Republikaner wie Majorie Taylor Greene.

Für Trump war es nicht nur ein Fest

Der abgewählte Präsident Donald Trump hatte mit seiner Lüge von der gestohlenen Präsidentschaftswahl viele Kandidaten der Republikaner fest an sich gebunden. Aber nicht alle konnten sich durchsetzen: Die Republikaner verloren bei der entscheidenden Wahl für den U.S. Senat in Pennsylvania. Sie unterliegen voraussichtlich in Arizona. Und sie konnten New Hampshire den Demokraten nicht abnehmen.

Das bleibt womöglich an der Marke "Trump" hängen. Auf der anderen Seite hat der deutliche Wahlsieg von Gouverneur Ron DeSantis in Florida der republikanischen Partei einen alternativen Weg für die Präsidentschaftswahl 2024 eröffnet. DeSantis verspricht Kulturkampf, erfolgreichen Populismus, aber fast ganz ohne Trumps Verschwörungsgeschichten.

Trump könnte nun endgültig gezwungen sein, aus der Deckung zu kommen. Nächste Woche wollte er ohnehin seine Kandidatur für 2024 erklären. Nicht länger nur, weil er es so will, sondern womöglich auch, weil er es jetzt machen muss.

Stars der Demokraten liefern nicht

Bei den Demokraten lief zwar vieles besser als gedacht, dafür blieben einige Stars hinter den Erwartungen zurück. Stacey Abrams in Georgia, Beto O’Rouke in Texas, Tim Ryan in Ohio – ihre Kandidaturen für Gouverneurin oder U.S. Senat wurden zeitweise hoch gehandelt und ausführlich in der US-Öffentlichkeit begleitet. Ihre Namen waren schon über die Grenzen der USA bekannt und doch konnte keiner von ihnen gewinnen.

Vor allem die Niederlage von Tim Ryan lässt die US-Demokraten ratlos zurück. Ihm sollte es gelingen, die Verbindung zu traditionellen Wählerschichten, wie Arbeitern wieder herzustellen. Womöglich der falsche Weg. Im Fernsehsender FoxNews hieß es dagegen, die demokratische Partei habe vor allem dort gewonnen, wo sie junge Wähler mobilisieren konnte. Erst die Auswertung in den kommenden Wochen wird Antwort darauf geben.

Die Vereinigten Staaten sind ein gespaltenes Land, aber...

Eine Midterm-Wahl wie auf zwei Planeten: Es gab krasse Unterschiede im Abstimmungsverhalten zwischen Stadt und Land. Die eine Gruppe treiben Inflation oder Verschwörungsgeschichten an die Wahlurne. Die anderen gehen, um das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung und die Möglichkeit einer legalen Abtreibung wieder landesweit zu garantieren.

Aber im Kern geht die tiefe Spaltung der Gesellschaft auf soziale und ökonomische Unterschiede zurück. Der zurückliegende Wahlkampf, offenbar der teuerste in der Geschichte der Midterms, hat daran nichts geändert. Mehr noch: So lang es Demokraten und Republikanern gelingt, über die Abgrenzung von anderen die eigene Basis zu mobilisieren, geht der Riss immer tiefer.