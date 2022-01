Michalski: "Unverschämtheit, Athleten nach China zu schicken"

Der Deutschland-Direktor von Human Rights Watch, Wenzel Michalski, hat die Austragung der Olympischen Winterspiele in China deutlich kritisiert. Heute sei die Menschenrechtssituation in China noch schlimmer als 2015, als China zum Austragungsort ausgewählt wurde, sagte Michalski im Interview mit der Bayern 2-radioWelt: "Wir sehen in der Provinz Xinjiang die totale Unterdrückung der muslimischen Bevölkerung. Da gibt es Masseninternierungen. Zwangsarbeit, Zwangssterilisation, Folter [...]."

Menschrechtskatalog des IOC: "Taschenspielertrick"

Zwar habe sich das IOC einen Menschenrechtskatalog gegeben, habe aber eine Hintertür offen gelassen, so Michalski: "Nun haben sie so einen Taschenspielertrick angewendet, indem sie gesagt haben, das gilt erst ab 2022. Das kann man aber gar nicht gelten lassen."

Verständnis für Sportlerinnen und Sportler

Dafür, dass die Athletinnen und Athleten zu den Spielen reisen, zeigt Michalski Verständnis: "Die können ja nichts dafür, dass das IOC so entschieden hat oder der DOSB sich nicht durchgesetzt hat im IOC. Sportler sollten sich an ihre eigenen Verbände wenden und darauf drängen, dass in Zukunft Spiele nicht mehr in solchen Ländern ausgetragen werden sollen. Es ist eine Unverschämtheit, mir tun die Athletinnen und Athleten wirklich leid, sie in so eine deprimierende Gegend zu bringen."

Forderung nach politischem Boykott

Einen politischen Boykott der Spiele würde Michalski begrüßen: "Sie hätten klipp und klar sagen können, wir machen da nicht mit, weil wir nicht die chinesische Regierung unterstützen wollen in ihrem Bemühen zur Propaganda."

Die chinesische Regierung nutze nur den "Glanz und Glamour", wenn sie bei den Olympischen Spielen mit den Mächtigen anderer Staaten abgebildet werde, um ihr System zu stabilisieren.