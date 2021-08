Michael Müller: Darum sind die Werte für SPD und Scholz so gut

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller über die guten Umfragewerte der SPD gefreut. Gleichzeitig hat er im Interview mit der Bayern 2-radioWelt betont, dass man sich auf diesen Ergebnissen nicht ausruhen dürfe:

"Man darf sich nicht selbstzufrieden zurücklehnen. Wir sehen, wie schnell Dinge sich auch verändern. Wir sehen bei allen Parteien ein Hoch und Runter bei den Umfragen. [...] Es kommt darauf an, bis zum letzten Tag dafür zu werben, dass man mit seinen Inhalten dann auch regieren kann." Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin

SPD in Umfragen teils vor der Union

Dass seine Partei in den Umfragen zum Teil sogar noch vor der Union liegt, sei laut Müller auf die Geschlossenheit innerhalb der SPD zurückzuführen: "Wir sind jetzt in einer Wahlkampfsituation, in der wir uns konzentrieren auf die für uns gemeinsamen, großen, wichtigen Themen: Was wollen wir verändern in der Arbeitsmarkt-, Umwelt-, Verkehrs- oder Wissenschaftspolitik. Und das sind Dinge, die uns doch sehr einen. Da gibt es keine Differenz zwischen Saskia Esken, Kevin Kühnert und Olaf Scholz."

Ampelkoalition vorstellbar

Wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann sich auch Michael Müller eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen nach der Wahl vorstellen:

"Ich glaube, das kann gelingen mit solchen Partnern. Man kann in einer Ampel zusammenarbeiten, weil Schnittmengen erkennbar sind." Michael Müller

Müller, der in Berlin auch Wissenschaftssenator ist, kandidiert auch für den Bundestag. Er kritisierte die bundesweite Wissenschaftspolitik der vergangenen Jahre. Hier sei "viel verschlafen worden."

Keine Konkurrenz deutscher Wissenschaftsstandorte untereinander

Es hätten sich in Berlin oder Bayern gute Standorte entwickelt, so Müller, aber es sei nicht richtig, sich untereinander Konkurrenz zu machen: "Wir müssen den Standort Deutschland konkurrenzfähig machen, damit wir bestehen gegen London, Boston, Singapur. Und da ist nicht viel passiert. Deshalb glaube ich, die Wissenschaftspolitik ist das Zukunftsressort auch für die nächste Legislaturperiode."