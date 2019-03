22.03.2019, 16:37 Uhr

Michael Jackson Ausstellung: Der King of Pop als Kunstobjekt

In der Bundeskunsthalle in Bonn ist die Ausstellung "Michael Jackson: On The Wall" eröffnet worden. Sie untersucht erstmals den Einfluss von Jackson auf einige der führenden Persönlichkeiten der bildenden Kunst. Die Schau ist nicht unumstritten.