Mias Mörder tot in Gefängniszelle aufgefunden

Der rechtskräftig verurteilte Mörder der 15-jährigen Mia aus dem rheinland-pfälzischen Kandel ist tot in seiner Zelle gefunden worden. Abdul D. habe sich nach ersten Erkenntnissen erhängt, Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mit. Suizidale Absichten seien zuvor laut der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt nicht erkennbar gewesen. Die Behörden leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, um die genauen Todesumstände aufzuklären. Am Freitag soll der Leichnam obduziert werden.

Mord aus Eifersucht

Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war im September vergangenen Jahres wegen Mordes zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte Mia nach Auffassung des Landgerichts Landau am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel mit einem Messer attackiert. Die 15-Jährige starb an einem Stich ins Herz. Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage davon aus, dass Eifersucht das Motiv für die Tat war. Die Schülerin soll sich wenige Wochen zuvor von dem Angeklagten getrennt haben.

Umstrittene Angaben zum Alter

Da die Altersfrage des Flüchtlings nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde er nach dem Jugendstrafrecht angeklagt. Abdul D. war im April 2016 als Flüchtling ohne Ausweispapiere nach Deutschland gekommen. Er wurde als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling registriert und dem Landkreis Germersheim zugewiesen. In Kandel ging er zur Schule, wo er auch Mia kennenlernte. Im Februar 2017 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seinen Asylantrag ab. Wegen eines Abschiebeverbots durfte er trotzdem vorerst im Land bleiben.

Rechtsgerichtete Demonstrationen in Kandel wegen Mordfall

Infolge des Mordfalls kam es in dem 9.000-Einwohner-Ort Kandel immer wieder zu rechtsgerichteten Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie zu linken Gegendemonstrationen und Kundgebungen eines Bürgerbündnisses. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warf den rechtsgerichteten Demonstranten mehrfach vor, den Fall politisch zu missbrauchen.