Opferzahl nach Hauseinsturz bei Miami steigt auf elf

In den Trümmern des eingestürzten Flügels eines Wohngebäudes in Surfside bei Miami sei ein weiterer lebloser Körper gefunden worden. Das sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Damit seien nun elf Tote gefunden worden, die Zahlen würden sich weiter verändern, so die Verwaltungschefin.

Einsturz in der Nacht

Das zwölfstöckige Wohngebäude Champlain Tower mit 130 Wohneinheiten in der Stadt Surfside nördlich von Miami Beach war in der Nacht zu Donnerstag teilweise eingestürzt. Einige Bewohner konnten sich noch über die Treppen in Sicherheit bringen oder wurden von Balkonen gerettet. Es wird aber befürchtet, dass viele weitere von dem Einsturz im Schlaf überrascht wurden.

Seit Tagen nur noch Leichenfunde

Sofort nach dem Einsturz hatten Einsatzteams die Arbeit aufgenommen. Mehrere Dutzend Menschen wurden gleich zu Beginn gerettet. Doch in den vergangenen Tagen folgten nur noch düstere Nachrichten. Die Zahl der gefundenen Toten stieg kontinuierlich. Die Einsatzkräfte in Surfside arbeiten dennoch weiter rund um die Uhr. Die Chancen, noch Überlebende zu finden, schwinden jedoch mit jeder Stunde.