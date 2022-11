"Mia san mia": Bayern sind die zweitglücklichsten Deutschen

Die Lebenszufriedenheit der Deutschen steigt nach der Corona-Krise nur langsam wieder an - gebremst von neuen Krisen wie Ukraine-Krieg und Inflation. Das geht aus der am Dienstag vorgestellten aktuellen Ausgabe des "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg mit Unterstützung der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) jedes Jahr erstellt. "Die Talsohle ist durchschritten, die Hälfte des Weges liegt aber noch vor uns", sagte der wissenschaftliche Leiter der Untersuchung, Bernd Raffelhüschen, in einer Mitteilung.

Bayern liegen auf Platz zwei der Glücks-Skala

Die glücklichsten Deutschen leben dem Glücksatlas zufolge in Schleswig-Holstein. Am wenigsten zufrieden sind die Menschen demnach in Mecklenburg-Vorpommern.

Bayern sei das "Glücksland Nummer zwei", berichten die Forscher und begründen: "Viele junge, gut ausgebildete Einwohner mit gutem Einkommen, junge Familien und eine gute Wirtschaftsstruktur tragen dazu bei." Selbst während der Corona-Krise sei die Zufriedenheit hier im Durchschnitt höher gewesen als in vielen anderen Regionen.

Die Studie begründet das gute Abschneiden unter anderem mit dem in Bayern höheren Haushaltsnettoeinkommen. Im unteren Einkommensbereich gebe es jedoch Probleme. Die Wissenschaftler verweisen insbesondere auf immens hohe Wohnkosten. Der neue finanzielle Druck bremse die Erholung der Lebenszufriedenheit im Jahr 2022 ab.

"Mia san mia" als Glücksrezept

Was sich den Experten zufolge in Bayern aber auf jeden Fall positiv auswirkt, ist das allgemeine Gefühl, kulturell und wirtschaftlich von anderen unterscheidbar zu sein. So entstehe ein Identitäts- und Verbundenheitsgefühl. "Das bayerische "mia san mia" hat also eine glücksstiftende Komponente", so das Fazit der Forscher.

Doch es gibt Unterschiede. Spitzenreiter ist Niederbayern mit einem Glücksindex von 7,26, gefolgt vom Süden Bayerns (7,13). Signifikant unzufriedener seien die Leute dagegen in der Oberpfalz (6,95) und in Franken (6,94). Und Menschen auf dem Land seien etwas glücklicher als Münchner oder Nürnberger.

Corona machte viele Menschen unglücklich

Die Pandemie hat laut dem Studienleiter für den heftigsten Einbruch in der Geschichte der Messung gesorgt. Er begründete dies vor allem mit der Einschränkung von Gemeinschaft - dies zähle zu den vier Glücksvariablen neben Gesundheit, Geld und genetischer Disposition.

Die Zahl der unglücklichen Menschen - also jene, die einen Wert zwischen 0 und 4 nannten - habe sich in der Pandemie verdoppelt. Dieses Jahr sei ihr Anteil zwar wieder gesunken, aber noch nicht auf Vor-Pandemie-Niveau. Hinter den "abstrakten Zahlen liegen pandemiebedingte Brüche in der Biografie": Jobverlust, Krankheiten und der Verlust von Menschen. "Daher ist es wichtig, dass der Erholungsprozess anhält."

Einige Gruppen haben sich gut erholt, andere nicht

Viele Gruppen, die besonders stark unter den Corona-Maßnahmen gelitten haben, konnten laut "Glücksatlas" ihre Lebenszufriedenheit wieder verbessern. "Frauen haben den Glücksabstand zu den Männern, der sich während Corona auftat, fast wieder geschlossen", hieß es. Raffelhüschen begründete das gedrückte Glücksempfinden von Frauen in der Pandemie mit der "Hauptlast", die sie im Spagat zwischen Kinderbetreuung, Home-Office und Haushalt getragen hätten.

Am wenigsten von den Einschränkungen der Pandemie erholt haben sich laut der Erhebung junge Menschen. Die Generation der zwischen 1995 und 2010 Geborenen habe während der Pandemie einen Punkt auf der Skala der Lebenszufriedenheit verloren und bisher nur etwa die Hälfte wieder aufgeholt.

Nie waren die Unzufriedenheit mit dem Einkommen größer

Im Durchschnitt gaben die Deutschen ihre Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10 mit 6,68 an. Vergangenes Jahr hatte dieser Wert mit 6,58 niedriger gelegen, vor der Pandemie 2019 war er mit 7,14 deutlich höher. Vor allem Inflation und Kriegsfolgen wirkten sich demnach derzeit negativ auf die Zufriedenheit der Deutschen aus. Die Zufriedenheit mit dem Einkommen sei auf einem "historischen Minimum", sagte Raffelhüschen. "Im September durchbrach die Inflation die 10-Prozent-Marke. Sollte sie bis Dezember 2022 so hoch bleiben, dürfte sich der Gesamtverlust an Lebensglück durch die diesjährige Inflation auf 0,46 Punkte belaufen", hieß es in der Mitteilung. "Das ist viel."