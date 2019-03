Kirchen und Verbände rufen zum Plastik- und Klimafasten auf

In Deutschland werden laut der Organisation jährlich rund 14 Millionen Tonnen Plastik verbraucht. Damit liege die Bundesrepublik europaweit neben Estland, Luxemburg und Irland an der Spitze der Länder, die am meisten Plastikmüll produzieren.

Mit der Aktion "#plastikfasten" möchte der BUND nach eigenen Angaben Verbraucher auf die Problematik aufmerksam machen und zeigen, wie Plastikprodukte ersetzt werden können. Unter dem Hashtag sollen sich die Teilnehmer der Aktion in sozialen Medien über ihre Erfahrungen austauschen und gegenseitig Tipps geben.