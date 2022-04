Gar nicht so einfach: Fehlerkultur in der Politik

Einen Satz wie diesen bekommt man im politischen Berlin selten zu hören: "Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Vor allem muss er korrigiert werden, und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung." Vor gut einem Jahr war das, als Angela Merkel den von ihr mit ausgedachten Oster-Lockdown zurücknahm und sich explizit entschuldigte.

Fehler zugeben – oft nur mit Einschränkungen

Deutlich schwächer klingt ein Eingeständnis dieser Tage – es stammt von Manuela Schwesig, der SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern: "Das Festhalten an Nord Stream 2 war mit dem Blick von heute ein Fehler – ein Fehler, den wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, den auch ich gemacht habe." Ein persönlicher Fehler wird benannt, das allerdings als Teil einer kollektiven Fehleinschätzung.

Geirrt – "wie andere auch"

In dieser Form hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Fehler in der Russlandpolitik eingeräumt, als er davon sprach, dass er sich geirrt habe – "wie andere auch". Dadurch werde die Wirkung des Gesagten abgeschwächt, bedauert Elisabeth Niejahr. Die Journalistin, die bei der Hertie-Stiftung den Bereich "Demokratie stärken" leitet, sagt: "Ich hätte ihn überzeugender gefunden, wenn er sich den Nebensatz einfach gespart hätte."

Aus Fehlern lernen – und besser aufeinander hören

Niejahr wünscht sich eine bessere Fehlerkultur in der Politik und hat mit der Hertie-Stiftung ein entsprechendes Projekt gestartet. Unter dem Hashtag "FehlerkulturChallenge" hat sie Statements von Politikern zum Thema gesammelt. Die stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Nadine Schön spricht sich dafür aus, mehr über Fehler zu reden, um wiederum aus Fehlern zu lernen. Auch die Medien könnten hier einen positiven Beitrag leisten. Agnieszka Brugger – sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Bundestag – ruft dazu auf, mehr aufeinander zu hören: „vielleicht auch ein bisschen wohlwollender miteinander zu sein, ob in Social Media der in einer Podiumsdiskussion“. Sich nicht lustig darüber zu machen, wenn sich einer verspricht, so Brugger.

Social Media erschwert eine Fehlerkultur

Was im heutigen medialen Umfeld nicht einfach ist, wie Elisabeth Niejahr ergänzt: Durch die steigende Bedeutung von Social Media sei die Angst vor Fehlern in der Politik noch mal größer geworden. Einzelne Sätze würden schnell mal aus dem Zusammenhang gerissen und dann in einer Endlosschleife über Instagram, Twitter oder andere Kanäle weiterverbreitet – oft mit viel Häme.

Das Urteil über Politik: "Gnadenlos"

Der FDP-Abgeordnete Pascal Kober ist vor diesem Hintergrund recht nüchtern: Das öffentliche Urteil über Politik sei gnadenlos. Häufig herrsche die Erwartung von Fehlerlosigkeit – eine Erwartung, die unmöglich zu erfüllen sei: "Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Politik in die Zukunft hinein gestaltet, und die Zukunft von den Politikern ja nicht gekannt wird." Ein weiteres Problem: Wer seine Meinung korrigiere, müsse damit rechnen, als Umfaller bezeichnet zu werden – von der politischen Konkurrenz wie von den Medien.

Theologische Überlegungen können helfen

Kober, der vor seinem Wechsel in den Bundestag als evangelischer Pfarrer tätig war, verwendet den Ausdruck "gnadenlos" bewusst. Schließlich können man beim Umgang mit Fehlern gut theologische Überlegungen zurate ziehen: "Wir sind in einem Umfeld, in dem es ständig darum geht, sich selbst zu rechtfertigen." Der christliche Glaube aber lehre, dass sich der Mensch am Ende nicht selbst rechtfertigen könne, sondern auf Gott angewiesen sei. Das wiederum könne Hoffnung und Gelassenheit geben: "Denn das letzte Urteil wird nicht von den Menschen, nicht von den Medien gesprochen, sondern allein von Gott, dem Herrn", so Kober. Das erleichtere, ehrlich zu sein – nicht bei jeder Frage gleich eine Antwort haben zu müssen, auch mal Zweifel zu benennen.

Ehrlicher Umgang mit Fehlern kann auch stärken

Eine Haltung der Ehrlichkeit auch im Umgang mit eigenen Fehlern könne Politikern helfen, als glaubwürdig und authentisch wahrgenommen zu werden, sagt wiederum Elisabeth Niejahr vom Projekt "Demokratie stärken" der Hertie-Stiftung: "Ich glaube, dass es Politikern nicht unbedingt schadet, sondern ganz im Gegenteil das Vertrauen in sie stärkt, wenn sie auch mal zugeben, was nicht gut gelaufen ist."