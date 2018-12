Mexikos gefährliche Feuerwerke: Immer wieder Tote durch Böller

Mexiko hat eine große Feuerwerks-Tradition mit Tausenden von Herstellern. Kritik an dem Geböller gibt es kaum. Obwohl es immer wieder zu tödlichen Unfällen kommt.

Tultepec für Produktion von Feuerwerk berüchtigt

Tultepec ist in ganz Mexiko bekannt. Seit der spanischen Kolonialzeit ist der Ort, eine Stunde nördlich von Mexiko Stadt, berühmt für die Produktion von Feuerwerkskörpern. Hunderte von Familien stellen dort in Handarbeit Kracher, Böller und Raketen her.

Allerdings ist Tultepec auch berüchtigt: Die dortigen Kleinunternehmen ignorieren oft die ohnehin eher laxen Sicherheitsauflagen. Vor zwei Jahren löste ein Feuer auf einem Markt für Feuerwerkskörper eine Serie von Explosionen aus. 42 Menschen starben.

241 Tote bei Unfällen mit Pyrotechnik

Doch der lockere Umgang mit Feuerwerk ist in ganz Mexiko verbreitet. Landesweit starben in den vergangenen sechs Jahren 241 Menschen durch Unfälle mit Pyrotechnik, so das Verteidigungsministerium. Zuletzt kam es Anfang Dezember während einer kirchlichen Prozession im Ort Tequisquiapan im Bundesstaat Querétaro zu einer Böller-Explosion, bei der sechs Menschen getötet wurden.

Feuerwerk wird in Mexiko besonders häufig an katholischen Feiertagen abgebrannt - oder bei Festen, an denen Ortschaften den Namenstag ihrer Schutzpatrone feiern.