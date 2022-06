Mexiko: Mindestens neun Pilger bei Busunglück getötet

Tragisches Ende einer Pilgerreise: Mindestens neun Menschen sind in Südmexiko bei einem Busunfall ums Leben gekommen, wie die örtlichen Behörden mitgeteilt haben. 40 Menschen wurden verletzt, als sich der Reisebus einer Pilgergruppe im Staat Chiapas überschlug.

Unglück auf Rückreise von Fronleichnamsfest

Die Fahrgäste befanden sich auf der Rückfahrt von einer Pilgerreise anlässlich des Fronleichnamsfestes. Noch ist unklar, weshalb sich der Bus auf seiner Fahrt nach Tabasco überschlug. Die Behörden ermitteln derzeit die Unfallursache.

Reisebus überschlägt sich - Unfallursache unklar

Ein weiterer Verkehrsunfall in Mexiko kostete am Donnerstag zwei Schauspieler der bekannten Netflix-Serie "The Chosen" das Leben. Die Kulturbehörde von Baja California teilte mit, bei den Getöteten handele es sich um Raymundo Garduño Cruz und Juan Francisco González Aguilar. Die Schauspieler hatten offenbar an Dreharbeiten in der Nähe von Santa Rosalia teilgenommen.

Darsteller aus Serien-Hit "The Chosen" sterben bei weiterem Unfall

Auch sechs weitere Darsteller und Crew-Mitglieder der Streaming-Produktion wurden bei dem Unfall verletzt. Sie waren mit ihrem Minibus in der Nähe von Mulege auf der Halbinsel Baja California Sur verunglückt. Medienberichten zufolge überschlug sich der Bus, als er in unwegsamer Wüstengegend von der Straße abkam.