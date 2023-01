Mexiko: Mindestens 29 Tote nach Verhaftung von Drogenboss

Im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa, im Nordwesten des Landes, prägt derzeit Gewalt das Bild der Straßen. Nach der Festnahme von Ovidio Guzman, dem Sohn des bereits vor einigen Jahren inhaftierten Drogenbarons, Joaquin Guzman, den alle Welt nur als "El Chapo" kennt, liefern sich die Mitglieder des Drogenbande heftige Kämpfe mit den Sicherheitskräften. Ovidio Guzman hatte gemeinsam mit seinen Brüdern den Chefposten im Kartell seines Vaters nach dessen Verhaftung übernommen.

Polizei geht von mindestens 29 Toten aus

Nach Angaben des mexikanischen Verteidigungsministers Luis Cresencio Sandoval sind dabei mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. "19 mutmaßliche Mitglieder des Kartells sowie zehn Soldaten", hieß es. 21 Verdächtige seien bei den über mehrere Stunden andauernden Schießereien in der Stadt Culiacan festgenommen worden. Laut Sandoval sind unter den Toten keine unbeteiligten Zivilisten.

Die Spezialkräfte hatten Guzman bereits am frühen Donnerstagmorgen festgesetzt. Unmittelbar darauf sei es zu Feuergefechten mit dem Militär gekommen. Guzman wurde nach seiner Festnahme sofort zu einem Hubschrauber gebracht und in ein Hochsicherheitsgefängnis nach Mexiko-Stadt ausgeflogen, erklärte Sandoval. Nach der Inhaftierung von "El Chapo" galt sein Sohn Ovidio Guzman als einer der mächtigsten Drogenhändler der Welt.

Sondereinsatzkräfte liefern sich Kämpfe mit Bandenmitgliedern

Mitglieder des Sinaloa-Kartells, das nach Schätzungen von US-Behörden im Monat mehrere Tonnen Drogen umsetzt, blockierten in der Folge wichtige Straßen in Culiacán. Sie stellten Busse und Lastwagen quer über die Fahrbahnen. Mutmaßliche Kartellleute stoppten am Donnerstag Bewohner von Culiacán, die im Auto unterwegs waren, und steckten ihre Fahrzeuge in Brand. Wie Verteidigungsminister Sandoval mitteilte, hatten Bewaffnete auch den Flughafen und eine Kaserne angegriffen.

Angesichts der Auseinandersetzungen rief Gouverneur Rubén Rocha Moya die Menschen in Sinaloa auf, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen, öffentliche Gebäude und der Flughafen von Culiacán wurden geschlossen. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde eingestellt. Zusätzlich wurden tausende Sicherheitskräfte in die Region verlegt. Die US-Botschaft in Mexiko riet von Reisen nach Sinaloa ab.

Bislang keine Auslieferung an die USA geplant

Guzman war 2019 bereits einmal festgenommen, wurde später aber auf Anordnung von Präsident Andrés Manuel López Obrador wieder freigelassen, um schwere Kämpfe zwischen Kriminellen und Sicherheitskräften zu stoppen. Der 32-Jährige gilt als extrem gefährlich. Gemeinsam mit seinen Brüdern lieferte er sich immer wieder Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen innerhalb des Sinaloa-Kartells. Zudem soll Guzman Morde an Informanten, Rivalen und einem Sänger, der nicht auf seiner Hochzeit singen wollte, angeordnet haben.

Das US-Außenministerium hatte ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Ein Gericht in Washington erhob bereits 2018 Anklage wegen Drogenschmuggels gegen ihn. Außenminister Marcelo Ebrard sagte nun allerdings, dass Guzmán zumindest nicht sofort an die USA ausgeliefert werde.