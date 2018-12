Metoo: Noch immer Belästigungen in Hollywood

Es gibt sie nach wie vor, diese #Metoo-Momente: Beispiel: die Schauspielerin Yael Stone, bekannt aus der Netflix-Serie "Orange is the New Black", gibt in ihrem Heimatland Australien ein langes Interview. Sie erzählt von der Zusammenarbeit mit Geoffrey Rush, der Schauspieler ist eine Ikone in Australien. Die 33-Jährige erinnert sich ruhig und überlegt an die Arbeit an einem Theaterstück. Und sie berichtet davon, dass Rush sie beim Duschen mit einem Spiegel beobachtet und nackt vor ihr getanzt habe und ihr erotische SMS geschickt habe. "...they became increasingly sexual in nature…" (Sie wurden immer mehr sexuell...). Rush zog bereits vor Monaten gegen eine australische Zeitung vor Gericht, in der eine andere Schauspielerin ihm sexuelle Belästigung vorwirft.