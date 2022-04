metoo-Moment der Linken: "Neutrale" Vertrauensleute gesucht

"Neutrale Vertrauensleute" sollen klären, ob die Anschuldigungen mehrerer Parteimitglieder der hessischen Linken gerechtfertigt sind. Zehn Männer und Frauen aus der Partei haben gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" sexuelle Grenzüberschreitung beklagt, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur. Es gebe dazu Dokumente wie Chatverläufe, Fotos oder E-Mails sowie eidesstattliche Versicherungen von Betroffenen, so der Bericht.

Gesprächsangebote für Opfer und ein Verhaltenskodex

In der Partei indes sorgt der Verdacht für Unruhe, auch wenn sein Wahrheitsgehalt noch nicht bestätigt ist: Man nehme die Vorwürfe sehr ernst, erklärte der geschäftsführende Landesvorstand. Dieser hatte nach eigenen Angaben seit Ende November 2021 Kenntnis von den Vorwürfen. Man habe Betroffenen Gesprächsangebote gemacht und einen Verhaltenskodex beschlossen teilte die Hessen-Linke mit. "Sexualisierte Gewalt und Sexismus dürfen in unserer Partei keinen Platz haben."

Nun sollen also Vertrauensleute für Klarheit sorgen. Einer oder mehrere Vertrauensmänner und -frauen sollen neutral sein, sie sollen in der Partei keine Ämter bekleiden, erklärte ein Parteisprecher am Samstag. Sie sollen zur nächsten Sitzung des Landesvorstands am 30. April eingesetzt werden.

Bundesvorsitzende Wissler verteidigt sich

Auch die Bundespartei versicherte in einer Mitteilung, "dass wir grenzüberschreitendes Verhalten nicht dulden und unter den Tisch kehren werden". Die Bundesvorsitzende Janine Wissler geht in die Offensive, es möge ihr nicht unterstellt werden, sie hätte irgendjemanden geschützt, so Wissler. Im fraglichen Zeitraum, in dem sich die mutmaßlichen Übergriffe ereignet haben sollen, war Wissler Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen.

Sie kenne eine der Betroffenen, erklärte Wissler. Jedoch habe diese keinen "Vorwurf des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Gewalt" erhoben. In einem anderen Fall habe sie eine ihr unbekannte junge Frau darüber informiert, "dass sie vor einigen Jahren durch ein Mitglied der Wiesbadener Linken sexuell missbraucht und durch ein Mitglied der Wiesbadener SPD sexuell belästigt worden sei".

Linksjugend fordert Rücktritt aller Verantwortlichen

Heftige Kritik lösten die Vorwürfe bei der Linksjugend Solid aus. Die Vorwürfe seien ein "Schlag in das Gesicht der gesamten Bewegung". Linksjugend-Bundessprecher Jakob Hammes forderte den "Rücktritt aller beteiligten Personen, die Täter sind oder von den Taten wussten und diese gedeckt haben".