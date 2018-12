Viele Menschen in Mexiko trauten Sonntagnacht wohl ihren Augen nicht, als sie zum Himmel blickten: Dort flog ein großer, grüner Lichtball mit hellem Schweif vorüber. Zu sehen war der Meteor in den Regionen um Acapulco und Mexiko-Stadt. Experten schätzen, dass er einen Durchmesser von etwa 500 Metern hatte und mit rund 20.000 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Auch in Bayern sind immer wieder größere Meteore am Himmel zu sehen, so zuletzt vor einem Jahr.