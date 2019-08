Metallica in München: Konzert im Olympiastadion

Die Metal-Ikonen von Metallica gastieren im Rahmen ihrer aktuellen Tour am Freitag in München. Im ausverkauften Olympiastadion dürfen sich die Fans der US-Band auf Klassiker wie "Master of Puppets", "For Whom the Bell Tolls" und "Enter Sandman" freuen.

Metallica im Olympiastadion München: Spielen sie einen deutschen Gassenhauer?

Das Quartett um Frontmann James Hetfield und Schlagzeuger Lars Ulrich zeigte auf seiner "World Wired"-Tour Gespür für lokale Gassenhauer. In Köln hatte Metallica die Karnevals-Hymne "Viva Colonia" der Höhner angestimmt, in Wien gab die bereits 1981 gegründete Band "Schifoan" von Wolfgang Ambros zum Besten. In Mannheim am Sonntag geben die Thrash-Metal-Ikonen ihr letztes von insgesamt vier Deutschland-Konzerten.