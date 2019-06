08.06.2019, 07:39 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Mesut Özil unter der Haube – Hochzeitsnacht am Bosporus

Die Fotos der Braut waren schon am frühen Nachmittag im Internet: Mesut Özils Braut, Amine Gülse, im weiten weißen Kleid. Abends sollte dann in einem Luxushotel am Bosporus gefeiert werden. Die große Frage war: Kommt der türkische Präsident Erdogan?