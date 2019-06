Mesut Özil heiratet in Istanbul - Erdogan soll Trauzeuge sein

Türkischen Berichten zufolge findet die Hochzeit im Luxushotel Four-Seasons am Bosporus statt. Amine Gülse ist Model und Schauspielerin und in Schweden geboren. Die Zeitung "Sabah" zeigte vor einigen Tagen eine rote Einladungskarte zur Hochzeit, die die türkische Popsängerin Demet Akalin in sozialen Medien geteilt hat.

Erdogan zur Hochzeit erwartet

Einer der Hochzeitsgäste könnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein. Im März hatte ein vom Präsidialbüro zur Verfügung gestelltes Foto angeblich gezeigt, wie Özil und seine Verlobte dem Präsidenten eine Einladungskarte für die Hochzeit überreichten. Gerüchten zufolge könnte Erdogan nun sogar Trauzeuge sein.

Erdogan/Özil-Foto sorgte 2018 für Aufregung

Özil pflegt immer wieder Kontakt zu Erdogan. Erst vor kurzem nahmen der Spieler des FC Arsenal und seine Verlobte an einem Essen zum Fastenbrechen in Istanbul teil und saßen mit Erdogan an einem Tisch. Das zeigten Bilder, die das Präsidialbüro veröffentlicht hat.

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Russland hatten Fotos von Özil und Nationalspieler Ilkay Gündogan mit Erdogan schon einmal für große Aufregung gesorgt. Im Juli 2018 erklärte Özil nach Wochen des Schweigens seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft, mit der er 2014 WM-Champion geworden war. Er kritisierte damals "Rassismus und fehlenden Respekt".