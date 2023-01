Messerattacke in Illerkirchberg: Tatverdächtiger will aussagen

Warum? Diese Frage beschäftigt viele seit der Messerattacke im Dezember in Illerkirchberg. Die Antwort darauf könnte heute der Tatverdächtig geben. Der 27-jährige Asylbewerber soll vernommen werden.

Tatverdächtiger und Opfer haben sich nicht gekannt

Dem Mann wird vorgeworfen, zwei Mädchen am 5. Dezember vergangenen Jahres auf dem Schulweg in der Gemeinde südlich von Ulm mit einem Messer angegriffen zu haben. Eine 14-Jährige wurde bei dem Angriff getötet, ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt.

Laut Staatsanwaltschaft Ulm gibt es bislang keine Anhaltspunkte, dass ein anderer die Tat begangen haben könnte. Durch die Vernehmung erhoffen sich die Ermittler vor allem auch Hinweise auf ein mögliches Motiv. Der Mann aus Eritrea lebt seit 2016 in Deutschland und war bislang nicht als Straftäter in Erscheinung getreten. Er wurde lediglich einmal als Schwarzfahrer erwischt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sich der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer auch nicht persönlich gekannt. "Es gab keine Telefonate, SMS oder Treffen", sagt Pressesprecher Michael Bischofberger.

Vernehmung in Gefängniskrankenhaus

Seit der Tat sitzt der 27-Jährige in Untersuchungshaft. Er hatte zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen und seine Aussage verweigert. Vor Weihnachten stimmte er allerdings einer Vernehmung zu, die im Gefängniskrankenhaus in Hohenasperg stattfinden wird.

Dorthin war der Eritreer gebracht worden, weil er sich nach dem mutmaßlichen Angriff auf die Mädchen offenbar selbst schwere Wunden zugefügt hatte. Die Vernehmung wird zusammen mit der Verteidigerin des 27-Jährigen und einem Übersetzer stattfinden. Inwiefern noch am selben Tag der Inhalt des Gesprächs veröffentlicht werden kann, sei unklar, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Unter anderem würden auch ermittlungstaktische Gründe eine Rolle spielen.

Reaktion: Kritik an Migrations- und Flüchtlingspolitik

Die Tat in Illerkirchberg hatte ein großes Echo ausgelöst. Es gab in den folgenden Tagen Demonstrationen rechter Gruppierungen, die die Migrations- und Flüchtlingspolitik in Deutschland kritisierten. Die Eltern der beiden Mädchen forderten daraufhin, die Tat nicht für politische Zwecke zu instrumentalisieren. In dem 5.000-Einwohner-Ort im Alb-Donau-Kreis hatten Geflüchtete schon 2019 eine schwere Straftat verübt. Sie lockten eine 14-Jährige in eine Asylunterkunft, verabreichten ihr Drogen und missbrauchten das Mädchen dann mehrfach.

Bürgermeister von Illerkirchberg schreibt offenen Brief

Manche Bürgerinnen und Bürger in Illerkirchberg fühlen sich aufgrund der Vorkommnisse unzureichend geschützt und richten meist anonyme Schreiben an das Rathaus. Einige drohen dabei auch dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern. Dieser wiederum hatte sich mit zwei offenen Briefen an die Öffentlichkeit gewandt. Er warnte davor, geflüchtete Menschen unter Generalverdacht zu stellen.