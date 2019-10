Messerattacke in Hamburg: Mann verletzt sich mutmaßlich selbst

Am Hamburger Landgericht hat sich am Dienstagvormittag ein Mann vermutlich selbst mit einem Messer verletzt. Zuerst ging die Polizei von einer Attacke eines unbekannten Täters aus und leitete ein Großaufgebot zur Suche ein, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Suche wurde inzwischen eingestellt und der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hubschrauber im Einsatz

Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche zum Einsatz. Durch die Suche wurde der Bahnverkehr der umliegenden Linien beeinträchtigt.